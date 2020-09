Saadet Partisi'nden Sergio Ramos'a kongre daveti

Saadet Partisi Trabzon İl Başkanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan pazar günü saat 11.00’da Cephanelik Cafe&Restarant’ta gerçekleştirceği kongreye Real Madrid’in tecrübeli stoperi Sergio Ramos’u davet etti.

İşte Saadet Partisi Trabzon İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yayınlanan mektup:



Dear @SergioRamos Sunday, September 27 at 11.00 you are our guest. pic.twitter.com/xg861T0FhO

— Saadet Partisi Trabzon (@saadettrabzon) September 23, 2020



“Sevgili Sergio;

Seninle aynı mevkide görev yapıyoruz. Sen dünyanın en iyi defanslarından birisin. Biz Saadet Partisi olarak, iktidar partisinin insanımızı kutuplaştıran açıklamalarına, fizibiletesi eksik yatırımlarına, adam kayırmalarına, yandaşları zenginleştirmesine ve liyakatsız atamaların karşısında duruyoruz ve stoper görevi görüyoruz.

27 Eylül Pazar günü 11.00’da gerçekleştireceğimiz kongrede seni aramızda görmek istiyoruz. Seninle birlikte bu görevi üstlenecek tüm vatandaşlarımızı da aramızda görmek istiyoruz. Şehrimizi ziyaret edip beğenirsen, hamsi tavanın tadına baktıktan sonra ayrılmak istemeyebilirsin. Hem şehrimizin efsane takımı Trabzonspor’da stoper eksiğimiz var belki futbol yaşantının geri kalanına burada devam edersin. Sevgiyle kal Sergio.”



Dear @SergioRamos Sunday, September 27 at 11.00 you are our guest. pic.twitter.com/xg861T0FhO pushfn('ads'); — Saadet Partisi Trabzon (@saadettrabzon) September 23, 2020