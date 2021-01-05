Saadet Partisi'nden olay video!

Saadet Partisi tarafından hazırlanan yeni videoda 2021 yılındaki zamlar işlendi.

'Alışverişin zam anı geldi' adlı videoda ayçiçek yağından peynire, beyaz etten kırmızı ete başta olmak üzere ürünlerin bir yıl içindeki zamlarını konu alan video dikkat çekti.

Sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda " Enflasyon yüzde 14,6 açıklansa da gerçek enflasyon 'Zam' marketlerde. 18,90 lira olan 2lt. sıvı ayçiçek yağı fiyatı yüzde 80 zamla 33,95'e, 47,95 lira olan 2lt. zeytin yağın yüzde 66 zamla 79,95'e, 21,95 lira olan 800gr. beyaz peynir yüzde 35 zamla 29,75'e yükseldi" denildi.

