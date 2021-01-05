Saadet Partisi'nden olay video! "Alışverişin zam anı geldi"
Saadet Partisi zamları konu alan hazırladığı yeni video ile dikkat çekti.
GÜNDEM 05.01.2021, 23:49
Saadet Partisi tarafından hazırlanan yeni videoda 2021 yılındaki zamlar işlendi.
'Alışverişin zam anı geldi' adlı videoda ayçiçek yağından peynire, beyaz etten kırmızı ete başta olmak üzere ürünlerin bir yıl içindeki zamlarını konu alan video dikkat çekti.
Sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda " Enflasyon yüzde 14,6 açıklansa da gerçek enflasyon 'Zam' marketlerde. 18,90 lira olan 2lt. sıvı ayçiçek yağı fiyatı yüzde 80 zamla 33,95'e, 47,95 lira olan 2lt. zeytin yağın yüzde 66 zamla 79,95'e, 21,95 lira olan 800gr. beyaz peynir yüzde 35 zamla 29,75'e yükseldi" denildi.
'Alışverişin zam anı geldi' adlı videoda ayçiçek yağından peynire, beyaz etten kırmızı ete başta olmak üzere ürünlerin bir yıl içindeki zamlarını konu alan video dikkat çekti.
Sosyal medya hesaplarından yayınlanan videoda " Enflasyon yüzde 14,6 açıklansa da gerçek enflasyon 'Zam' marketlerde. 18,90 lira olan 2lt. sıvı ayçiçek yağı fiyatı yüzde 80 zamla 33,95'e, 47,95 lira olan 2lt. zeytin yağın yüzde 66 zamla 79,95'e, 21,95 lira olan 800gr. beyaz peynir yüzde 35 zamla 29,75'e yükseldi" denildi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 06 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Fenerbahçe
|15
|29
|5. Gaziantep FK
|15
|28
|6. Hatayspor
|15
|27
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|16
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü