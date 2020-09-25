Saadet Partisi'nden Kobani operasyonu tepkisi: 6 yıl sonra ne değişti?

Saadet Partisi Parti Sözcüsü Birol Aydın, HDP'li isimlere yönelik yapılan gözaltılara ilişkin, "İnatla adalete olan güven sarsılmaya devam ediliyor. 6 yıl sonra ne değişti de, yargılanıp serbest kaldıkları dosyadan dolayı insanları sabahın erken saatlerinde evlerinden gözaltına alıyorsunuz?" diye sordu. Saadet Partisi Sözcüsü Aydın, sosyal medya hesabından 6 yıl önceki Kobani olayları gerekçe gösterilerek HDP'li isimlere yönelik başlatılan operasyona ilişkin açıklama yaptı.Aydın yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

milligazete.com.tr

"İktidar, muhalefeti kendi iç meselelerine meze yapmaktan artık vazgeçmelidir. Bu insanlar suçluysa; bu memleketin hakim-savcıları 6 yıl önce neredeydi? Yok değillerse bugün bu gözaltı kararlarının sebeb-i hikmeti nedir?

Adalet mekanizmasını, gündem değiştirmek ve kamuoyunu meşgul etmek için kullanmanın hiç kimseye faydası yoktur. Bir ülkede adalete olan güven ortadan kalktığı taktirde; o ülkede hiçbir iş yolunda gitmez. Bir kez daha uyarıyoruz; bu ülkenin böylesine keyfi ve hoyrat tavırlara değil; adalete olan güveni yeniden tesis edecek adımlara ihtiyacı var. İnsanımıza ve ülkemize yazık oluyor..."

