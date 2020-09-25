Saadet Partisi'nden Kobani gözaltıları tepkisi: 6 yıl sonra ne değişti?

Saadet Partisi Parti Sözcüsü Birol Aydın, HDP'li isimlere yönelik yapılan gözaltılara ilişkin, "İnatla adalete olan güven sarsılmaya devam ediliyor. 6 yıl sonra ne değişti de, yargılanıp serbest kaldıkları dosyadan dolayı insanları sabahın erken saatlerinde evlerinden gözaltına alıyorsunuz?" diye sordu. Saadet Partisi Sözcüsü Aydın, sosyal medya hesabından 6 yıl önceki Kobani olayları gerekçe gösterilerek HDP'li isimlere yönelik başlatılan operasyona ilişkin açıklama yaptı.Aydın yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:



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"İktidar, muhalefeti kendi iç meselelerine meze yapmaktan artık vazgeçmelidir. Bu insanlar suçluysa; bu memleketin hakim-savcıları 6 yıl önce neredeydi? Yok değillerse bugün bu gözaltı kararlarının sebeb-i hikmeti nedir?

Adalet mekanizmasını, gündem değiştirmek ve kamuoyunu meşgul etmek için kullanmanın hiç kimseye faydası yoktur. Bir ülkede adalete olan güven ortadan kalktığı taktirde o ülkede hiçbir iş yolunda gitmez. Bir kez daha uyarıyoruz, bu ülkenin böylesine keyfi ve hoyrat tavırlara değil adalete olan güveni yeniden tesis edecek adımlara ihtiyacı var. İnsanımıza ve ülkemize yazık oluyor..."

