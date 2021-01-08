Saadet Partisi'nden Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk ziyaretine ilk yorum

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü Ankara'daki evinde ziyaret etmesini değerlendirdi. Ziyaretten Hürriyet Gazetesi yazarı, AK Parti'ye yakın isim Abdulkadir Selvi, “Erdoğan, Asiltürk'ü ziyaret ederek Milli Görüş tabanının teveccühünü kazandı, hiçbir şey olmasa bile kesinlikle bir şeyler oldu.” iddiasında bulundu.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, ziyareti “Nezaket ziyareti, ötesinde herhangi bir şey yok” diye değerlendirerek, Selvi’nin iddiası için “Olan bir şey yok. Biz kutuplaşmaya karşıyız, herkes ile oturup konuşuruz. Her görüşmeyi ittifak olarak değerlendirmek makul bir yere çıkmaz.” değerlendirmesinde bulundu.Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğuzhan Asiltürk'ün evinde

