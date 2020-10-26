Saadet Partisi'nden Erdoğan’a keyif çayı göndermesi: Ekonomi keyif vermiyor

Saadet Partisi, sosyal medya hesaplarından yayımladığı video ile, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Malatya'da katıldığı kongre sonrası mağduriyetini dile getiren ve işlerinin durduğunu söyleyen servisçi esnafına, "Bu bana abartılı geldi, al bu keyif çayını iç" diyerek çay dağıtmasını eleştirdi.



"Ekonomi keyif vermiyor" başlıklı videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine gönderme bulunuldu. Kısa sürede binlerce beğeni ve izlenme alan videoda doların 8 lirayı aşması da eleştirildi. Videoda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bu çay Rize çayıdır. Bu çay 200 gramdır. Bu çay hakikaten çok keyiflidir” sözleriyle başlayan videoda aralıklarla, haber bültenlerindeki işsizlik ve Erdoğan’ın ekonomideki iyi gidişata ilişkin sözleri yer alıyor. Video doların 8 liraya yükselişinin hatırlatılması ve Necip Fazıl Kısakürek’in ‘Zindandan Mehmet’e mektup’ şiiriyle son buluyor.

