Saadet Partisi'nden Çerkezköy Belediye Başkanı Akay'a ziyaret

Saadet Partisi Çerkezköy İlçe Başkan Yardımcıları Erol Kaya, Ayhan Ege ve Muammer Zengin, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay’ı makamında ziyaret etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu dile getiren Başkan Vahap Akay, Saadet Partisi heyetine, ilçede sürdürülen çalışmalar ve yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Cumhuriyet Mahallesi’deki koku probleminin en başlıca sorunlarından biri olduğunu kaydeden Akay, koku probleminin, TESKİ tarafından gerçekleştirilen altyapı çalışmaları sayesinde ortadan kaldırıldığını söyledi.

Başkan Akay konuyla ilgili olarak “Cumhuriyet Mahallemizde atık sular yıllardır orman bölgesi içinden geçen dereye deşarj ediliyordu. Bu durum Cumhuriyet Mahallemizin en büyük sorunlarından biriydi. Geçtiğimiz dönem Büyükşehir Belediyemiz ve TESKİ ile Cumhuriyet Mahallesi kanalizasyonlarının toplanarak kolektör hattı ile Kızılpınar Mahallesi Terfi Merkezi’nden Atık Su Arıtma Tesisine deşarjı konusunda gerekli çalışmalarımızı tamamladık. Böylece Cumhuriyet Mahallesi sakinlerimizin koku sorununu da ortadan kaldırmış olduk. Bu son yılların en kıymetli işlerinden biri oldu bizim için” dedi.

Tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından üstyapı çalışmalarına start verdiklerini kaydeden Akay, “Cumhuriyet Mahallemizin arka kısmında soğuk asfalt çalışmalarına başladık. Mahallemizde Ekim ayı içerisinde asfalt çalışmalarına başlayacağız. Kentimiz genelinde beton yol ve kaldırım yapım çalışmalarımız sürüyor. Kızılpınar’daki 3 mahallemizde 3 büyük yeni park yapım çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz dönem Pınarça Deresi etrafında oluşturduğumuz park alanlarına, çocuk oyun grupları yerleştireceğiz. Yıl sonuna kadar tüm bun çalışmaları tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

2021 yılının Çerkezköy Belediyesi, vatandaş ve esnaf açısından yorucu bir yıl olacağını kaydeden Başkan Akay, “Kentimizin iki ana arterinde TESKİ içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hattı imalatı yapacak. Büyükşehir Belediyemiz de araç sirkülasyonu ve parklanmanın en yoğun olduğu Cumhuriyet Meydanımızda 292 araç kapasiteli tam otomatik meydan altı otoparkı yapımına başlayacak. Çerkezköy Belediyesi olarak biz de iki caddemizde üstyapı ve peyzaj çalışmalarını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Atatürk ve Öztrak Caddelerinde yapılacak yatırımlar hakkında Saadet Partisi heyetine kısa bir sunum yapan Akay, çalışmaların yaklaşık 15 ay süreceğini dile getirdi.

Esnaf Odası ve Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret ettiklerini duyuran Akay "Diğer oda ve STK’larımız ile siyasi partilerimizi de ziyaret ederek fikir alışverişlerimizi sürdüreceğiz” diye konuştu.

Atatürk ve Öztrak Caddelerinde tabela ve kapalı çıkmalarla ilgili kent estetik komisyonu kararı alındığını belirten Akay, “Yapılacak düzenlemelerle görüntü kirliliğine son vereceğiz. Ayrıca kaldırımları işgal eden kapalı çıkmaları ve esnafın malzemelerini de kaldırtacağız” dedi. Hayata geçirilecek yatırımlar ile Atatürk ve Öztrak Caddelerinin, vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte rahatça yürüyüş yapabileceği modern bir görünüme kavuşacağını kaydeden Başkan Akay, “Hem vatandaşlarımız bu caddelerimizde daha rahat yürüyebilecek, hem de insan sirkülasyonunun artması sonucu esnafımızın da işleri artacak. Esnafımızı daha da güçlendireceğiz” dedi.

