Saadet Partisi'nden bütçe tepkisi: Vatandaş yok, faiz, israf, rant var

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda, herkesin hayatını yakından ilgilendiren 2021 bütçesinin görüşüldüğünü ifade etti. Karaduman, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2021 yılı bütçesini eleştirerek "2021 bütçesi güvenoyu alacak hiçbir kriteri taşımamaktadır." dedi.83 milyon vatandaşın bütçesi belirlenirken bütün toplum kesimlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Karaduman, kaynakların adil bir şekilde paylaştırılması gerektiğini, aksi halde sorunların kaçınılmaz olduğunu aktardı.



Abdulkadir Karaduman, şöyle konuştu: "83 milyon vatandaşın bütçesi belirlenirken elbette toplumun bütün kesimleri gözetilmelidir. Esnaflar, çiftçiler, işçiler, emekliler, öğrenciler, memurlar… Toplumun bütün kesimleri için bütçeden adil bir şekilde pay ayrılmalıdır. Eğer kaynaklar adil paylaşılmazsa sorunlar kaçınılmaz olur, kaynaklar adil paylaşılmazsa bir yerde israf varken diğer yerde yokluk yaşanır. Bu sebeple değerli arkadaşlar; Saadet Partisi adına, ülke kaynakların nereye harcandığını açıklamak, 83 milyon vatandaşımızın hakkını gözetmek en başta inancımızın bizlere yüklediği sorumluluğun gereğidir."



"2021 yılı bütçesinde gelirlerin yüzde 86'sını vatandaştan alınan vergiler oluşturmaktadır." diyen Karaduman, vatandaşın bir cebinde faizin, rantiyenin, diğer cebinde devletin eli olduğunu söyledi.

Vatandaşın gelirinin üçte ikisinden fazlasının faize ve vergilere ayrıldığını vurgulayan Karaduman, bir kişi ayın 22 gününü faiz ve vergiler için çalışıyorsa 8 gününü kendisi için çalıştığını ifade etti.



"İktidar, vergiler, bağışlar, cezalar, harçlar yoluyla vatandaştan topladığı kaynakları faize ve israfa aktarmaktadır. " diyen Karaduman şunları kaydetti:



Karaduman, 2021 yılı bütçe açığının 245 milyar lira olarak hedeflendiğini belirterek şöyle konuştu:"Bu durum 2021'in Ocak ayından itibaren yüksek vergi artışları ve yeni bir zam yağmurunun kaçınılmaz olduğunu gözler önüne seriyor. Yaşanabilir bir Türkiye hedefinin yanından bile geçmeyen bu bütçeyi savunmak, halkımıza yeni acı reçeteler sunmaktan başka hiçbir şey ortaya koymayacaktır. Bu şartlar altında üç ay sonrasını bile göremeyen bu bütçe, ümit ediyoruz ki Meclis'ten geçemeyecektir. 2021 yılının seçim yılı olduğu açıkken, bu ekonomik şartların bir kışı daha kaldıracak gücü bulunmadığı ortadayken yapılacak en güzel hamle bu bütçenin Genel Kurul'dan geçmemesi olacaktır. Çünkü bütçeler aynı zamanda bir güvenoyudur. Bu haliyle 2021 bütçesi güvenoyu alacak hiçbir kriteri taşımamaktadır. Saadet Partisi olarak vatandaştan yana olmayan, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayamayacak, özellikle büyük bir yoksulluğa mahkum edilen insanlarımızı yaşanabilir bir hayata sevk etmeyecek hiçbir düzenlemeyi asla kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bu bütçeyi de kabul etmemiz asla mümkün değildir."

"Hazırlanan bütçe, özellikle salgın sürecinde derinleşen ekonomik krizle birlikte iş ve gelir kaybı yaşayan milyonlarca vatandaşın kayıplarını azaltacak bir bütçe değildir. 2021 yılı bütçesinde işçi yok, atama bekleyen Öğretmen yok, Sağlık çalışanları, çiftçi yok, esnaf yok, emekli yok, işsiz gençler, KYK borçlusu mezunlar yok, dar gelirli vatandaşlar yok. Peki, ne var 2021 yılı bütçesinde? Bakın bu bütçede faize ayrılan 179 miyar lira var. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Avrupa Birliği başkanlığı bulunmaktadır. Bu başkanlığın misyonunu hiçbirimiz tam olarak bilmiyoruz. Avrupa Birliğinin ülkemize yaptırım uygulayacağı konuşulurken bütçeden Avrupa Birliği Başkanlığına 787 milyon lira kaynak ayrılıyor. Cumhurbaşkanlığı için ayrılan 4 Milyar 39 milyon liranın dışında bir de gizli giderler veya örtülü ödenek” adı altında miktarı belirtilmeyen ayrıca bir kaynak ayrılıyor. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki iletişim başkanlığı için de ayrıca 422 milyon lira kaynak ayrılıyor. 2020 yılı bütçesinde şirketlere ödenen garanti ücret 18 milyar liraydı. 2021 yılında şirketlere ödenecek garanti ücretlerin bütçede yazılmaması için kanuni bir değişiklik yapıldı. Dolayısıyla 2021 yılında şirketlere ödenecek garanti ücretler muammadır. Özetle görüldüğü üzere Meclis Genel Kurulunda görüşülmekte olan 2021 yılı bütçesinde vatandaş yokken faiz var, israf var, rant var."

