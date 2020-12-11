Reklam

Son Dakika

Saadet Partisi'nden bütçe tepkisi: Vatandaş yok, faiz, israf, rant var

Saadet Partisi Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "2021 yılı bütçesinde vatandaş yokken faiz var, israf var, rant var." dedi. Karaduman, bütçenin güvenoyu alacak hiçbir kriteri taşımadığını söyledi.

GÜNDEM 11.12.2020, 17:43
Saadet Partisi'nden bütçe tepkisi: Vatandaş yok, faiz, israf, rant var
Saadet Partisi Konya Milletvekili  Abdulkadir Karaduman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, TBMM Genel Kurulu'nda, herkesin hayatını yakından ilgilendiren 2021 bütçesinin görüşüldüğünü ifade etti. Karaduman, TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2021 yılı bütçesini eleştirerek "2021 bütçesi güvenoyu alacak hiçbir kriteri taşımamaktadır." dedi.83 milyon vatandaşın bütçesi belirlenirken bütün toplum kesimlerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten  Karaduman, kaynakların adil bir şekilde paylaştırılması gerektiğini, aksi halde sorunların kaçınılmaz olduğunu aktardı.

Abdulkadir Karaduman, şöyle konuştu: "83 milyon vatandaşın bütçesi belirlenirken elbette toplumun bütün kesimleri gözetilmelidir. Esnaflar, çiftçiler, işçiler, emekliler, öğrenciler, memurlar… Toplumun bütün kesimleri için bütçeden adil bir şekilde pay ayrılmalıdır. Eğer kaynaklar adil paylaşılmazsa sorunlar kaçınılmaz olur, kaynaklar adil paylaşılmazsa bir yerde israf varken diğer yerde yokluk yaşanır. Bu sebeple değerli arkadaşlar; Saadet Partisi adına, ülke kaynakların nereye harcandığını açıklamak, 83 milyon vatandaşımızın hakkını gözetmek en başta inancımızın bizlere yüklediği sorumluluğun gereğidir."

"2021 yılı bütçesinde gelirlerin yüzde 86'sını vatandaştan alınan vergiler oluşturmaktadır." diyen Karaduman, vatandaşın bir cebinde faizin, rantiyenin, diğer cebinde devletin eli olduğunu söyledi.
Vatandaşın gelirinin üçte ikisinden fazlasının faize ve vergilere ayrıldığını vurgulayan Karaduman, bir kişi ayın 22 gününü faiz ve vergiler için çalışıyorsa 8 gününü kendisi için çalıştığını ifade etti.

"İktidar, vergiler, bağışlar, cezalar, harçlar yoluyla vatandaştan topladığı kaynakları faize ve israfa aktarmaktadır. " diyen Karaduman şunları kaydetti: 

Karaduman, 2021 yılı bütçe açığının 245 milyar lira olarak hedeflendiğini belirterek şöyle konuştu:"Bu durum 2021'in Ocak ayından itibaren yüksek vergi artışları ve yeni bir zam yağmurunun kaçınılmaz olduğunu gözler önüne seriyor. Yaşanabilir bir Türkiye hedefinin yanından bile geçmeyen bu bütçeyi savunmak, halkımıza yeni acı reçeteler sunmaktan başka hiçbir şey ortaya koymayacaktır. Bu şartlar altında üç ay sonrasını bile göremeyen bu bütçe, ümit ediyoruz ki Meclis'ten geçemeyecektir. 2021 yılının seçim yılı olduğu açıkken, bu ekonomik şartların bir kışı daha kaldıracak gücü bulunmadığı ortadayken yapılacak en güzel hamle bu bütçenin Genel Kurul'dan geçmemesi olacaktır. Çünkü bütçeler aynı zamanda bir güvenoyudur. Bu haliyle 2021 bütçesi güvenoyu alacak hiçbir kriteri taşımamaktadır. Saadet Partisi olarak vatandaştan yana olmayan, vatandaşın ihtiyaçlarını karşılayamayacak, özellikle büyük bir yoksulluğa mahkum edilen insanlarımızı yaşanabilir bir hayata sevk etmeyecek hiçbir düzenlemeyi asla kabul etmiyoruz. Dolayısıyla bu bütçeyi de kabul etmemiz asla mümkün değildir."
"Hazırlanan bütçe, özellikle salgın sürecinde derinleşen ekonomik krizle birlikte iş ve gelir kaybı yaşayan milyonlarca vatandaşın kayıplarını azaltacak bir bütçe değildir. 2021 yılı bütçesinde işçi yok, atama bekleyen Öğretmen yok, Sağlık çalışanları, çiftçi yok, esnaf yok, emekli yok, işsiz gençler, KYK borçlusu mezunlar yok, dar gelirli vatandaşlar yok. Peki, ne var 2021 yılı bütçesinde? Bakın bu bütçede faize ayrılan 179 miyar lira var. Dışişleri Bakanlığı bünyesinde Avrupa Birliği başkanlığı bulunmaktadır. Bu başkanlığın misyonunu hiçbirimiz tam olarak bilmiyoruz. Avrupa Birliğinin ülkemize yaptırım uygulayacağı konuşulurken bütçeden Avrupa Birliği Başkanlığına 787 milyon lira kaynak ayrılıyor.  Cumhurbaşkanlığı için ayrılan 4 Milyar 39 milyon liranın dışında bir de gizli giderler veya örtülü ödenek” adı altında miktarı belirtilmeyen ayrıca bir kaynak ayrılıyor. Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki iletişim başkanlığı için de ayrıca 422 milyon lira kaynak ayrılıyor. 2020 yılı bütçesinde şirketlere ödenen garanti ücret 18 milyar liraydı. 2021 yılında şirketlere ödenecek garanti ücretlerin bütçede yazılmaması için kanuni bir değişiklik yapıldı. Dolayısıyla 2021 yılında şirketlere ödenecek garanti ücretler muammadır. Özetle görüldüğü üzere Meclis Genel Kurulunda görüşülmekte olan 2021 yılı bütçesinde vatandaş yokken faiz var, israf var, rant var."
Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 11 Aralık 2020
İmsak 03:20
Güneş 05:20
Öğle 13:03
İkindi 17:03
Akşam 20:36
Yatsı 22:26
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 11 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Göztepe 11 18
6. Karagümrük 11 17
7. Konyaspor 10 15
8. Gaziantep FK 10 15
9. Başakşehir 11 15
10. Kasımpaşa 11 15
11. Hatayspor 9 15
12. Malatyaspor 10 13
13. Trabzonspor 11 13
14. Antalyaspor 11 13
15. Rizespor 10 12
16. Sivasspor 10 10
17. Kayserispor 10 9
18. Erzurumspor 11 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 10 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 13 24
2. Tuzlaspor 12 24
3. Altınordu 13 24
4. Giresunspor 13 23
5. Adana Demirspor 12 22
6. Samsunspor 12 21
7. Altay 12 20
8. İstanbulspor 11 18
9. Bursaspor 13 17
10. Menemen Belediyespor 12 14
11. Balıkesirspor 11 14
12. Boluspor 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Ümraniye 13 13
15. Adanaspor 9 12
16. Bandırmaspor 13 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 13 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. Southampton 11 20
6. M. United 10 19
7. Man City 10 18
8. West Ham 11 17
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 11 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 11 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 11 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Eibar 12 14
12. Deportivo Alaves 12 14
13. Valencia 12 13
14. Athletic Bilbao 11 13
15. Getafe 11 13
16. Celta de Vigo 12 13
17. Levante 11 11
18. Osasuna 11 11
19. Real Valladolid 12 10
20. Huesca 12 8