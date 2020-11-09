Saadet Partisi'nden Berat Albayrak'ın istifasına Instagram'dan yorum

Saadet Partisi, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Instagram üzerinden yaptığı istifa paylaşımına Instagram üzerinden cevap verdi. Saadet Partisi, Instagram hesabından yayınladığı açıklamayı Twitter hesabından, "Kamuoyunun dikkatine Berat Albayrak’ın istifa kararı ve sonrasında yaşanılan gelişmelere, kendisi gibi Instagram üzerinden açıklama yayınladık. Link https://instagram.com/p/CHYE1M3h2fl/?igshid=1rfa1eyc4mu1v" ifadeleriyle duyurdu.

Kamuoyunun dikkatine ?

Saadet Partisi (@saadetorgtr)'in paylaştığı bir gönderi (9 Kas, 2020, 8:09öö PST)

Saadet Partisi'nin Instagram hesabından yayımladığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yaklaşık beş yıldır sürdürdüğü bakanlık görevini devam edemeyeceğini açıklayan eski Maliye ve Hazine Bakanı Sayın Berat Albayrak'ın bu kararını ülke ekonomimiz adına olumlu bir girişim olarak değerlendiriyoruz. Üzerinden 24 saat geçmesine rağmen hükümet yetkililerinden tek bir satır açıklama yapılmamasını ve medyanın bu konuyu yok saymasını Instagram mecrasına olan ilgisizlikleri olarak yorumluyoruz. Çünkü aksini dahi düşünmek istemiyoruz. Ekonomideki kötü gidişatı, istifa haberiyle bir nebze de olsa hafifleten, "istersek, doları düşürürüz" açıklamasının hakkını veren, istifa ettiğini açıklamasıyla birlikte döviz ve altın fiyatlarında ciddi düşüşe sebep olan, piyasaya ümit aşılayan sayın Albayrak'ın bu fedakarlığını ve gayretini takdirle karşılıyoruz. Ayrıca sayın Albayrak'ın bu yeni istifa şekliyle birlikte, Instagram kullanıcılarının siyasetten uzak olan alışveriş ve eğlence dünyalarını da değiştirme yaklaşımını oldukça etkili bulunduğumuzu belirtmek isteriz. Reel ekonomi bu olsa gerek.Allah sonumuzu hayreylesin. Kalın sağlıcakla! Saadet Partisi"

milligazete.com.tr

Bu gönderiyi Instagram'da görKamuoyunun dikkatine ? Saadet Partisi (@saadetorgtr)'in paylaştığı bir gönderi (9 Kas, 2020, 8:09öö PST)

