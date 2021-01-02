Saadet Partisi’nden başörtülüye vitrin mankeni diyen Erdoğan'a tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başörtülü CHP PM Üyesi Sevgi Kılıç'ı kastederek 'vitrin mankeni' demesi büyük tepki çekti. Erdoğan’a bir tepki de Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın'dan geldi. Aydın, “Fikri Sağlar Bey’in söyledikleri çarpık, yersiz ve talihsizdi. Cumhurbaşkanı’nın da bu konular hakkında sarf etmiş olduğu sözlerini, üslubunu ve yaklaşımını da tasvip etmiyor, talihsiz görüyoruz.” dedi.

“Her şeyden önce; kadınların kıyafeti üzerinden siyaset üretmek acizliktir. Başı açık ya da örtülü hiçbir kadın vitrin malzemesi değildir.” diyen Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Cuma namazı çıkışı Devlet eski Bakanı Fikri Sağlar'ın başörtülü hakimlerle ilgili sözleri için, "Bu zat artık bu çağda yaşamıyor, çok gerilerde kaldı. Ne yazık ki CHP zihniyetinin faşizan anlayışının, geçmişte olduğu gibi, bugüne yansımasıdır. Bu faşist anlayış hâlâ yaşamını sürdürüyor" dedi."40'lı 50'li yıllardaki gibi insanların yaşam tarzlarına müdahaleyi görmek istemediklerini" belirten Erdoğan, "Bay Kemal yanına iki tane başörtülü alıp milleti aldatma sürecini de bıraksın. Yanına 20 tane başörtülü koysan, artık senin kim olduğunu, ne olduğunu gayet iyi biliyorlar. İnsanların başörtüsüyle uğraşmanın anlamı yok" diye konuştu.'Başörtülü olan hakim, polis olamaz' diye bir şeyin olmadığını söyleyen Erdoğan şöyle devam etti:

"Hangi kuruma hangi şartlarla gelinir bu bellidir. Bunlar çok şeyler görecekler daha. Kuralları bunların değiştirme hakkı, yetkisi yoktur. Oy almak için bazı yerlerde başörtülü birkaç kişiyi adeta vitrin mankeni getirip gibi koymak kimseyi aldatmıyor, geçti o işler. Bugün parlamentoda nice başörtülü bayanlarımız var. Bay Fikri, görmüyor musun bunları? Buralara kadar gelindi, daha çok mesafe alacağız, sen çağın dışında kaldın. Tabii Bay Kemal bir şey söyleyemiyor."

“Kadınlarımızı, kıyafetleri üzerinden siyaset malzemesi yapmak bu millete yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Türkiye’nin problemi, kadınların ne giydiği değil, ne yaşadığıdır. Biz, bu tip gündemleri Türkiye’nin gerçekliği açısından da uygun görmüyoruz. Türkiye’nin 2020 yılı karnesi fevkalade kötüdür; her konuda karşı karşıya kaldığımız kötü tablo apaçık ortadadır. Bu tablo ortada iken bizim esas olarak 2021’de, hem ekonomisi hem de demokrasisi güçlenmiş bir Türkiye çabası içinde olmamız gerekiyor. Ancak ne yazık ki Sayın Cumhurbaşkanı’nın, böyle bir çabaya vesile olacak ve ülkemizde böyle bir iklimi oluşturmaktan uzak uzak yaklaşımını ve siyasete hâkim olan üslubu beğenmiyoruz.”

