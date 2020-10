Saadet Partisi’nden Azerbaycan’a anlamlı destek

Saadet Partisi Bahçelievler İlçe Başkanı Yaşar Avcı, “Her zaman kardeş Azerbaycan’ın ve dünya üzerinde zulüm gören her ülkenin yanında olduğumuzu bir kere daha vurguluyor, şehit olan kardeşlerimize Allah’tan rahmet ve yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz” dedi.

Saadet partisi Bahçelievler İlçe Başkanlığı, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’daki Ermenistan işgaline karşı yürüttüğü operasyonlara ilişkin bir basın açıklaması düzenledi. Şirinevler Meydanı’nda gerçekleştirilen açıklamada konuşan Saadet Partisi Bahçelievler İlçe Başkanı Yaşar Avcı, dünya üzerindeki ifsadın tek müsebbibinin İsrail olduğunu ve bugün Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı uyguladığı zulmün perde arkasında da İsrail’in var olduğuna dikkat çekti. Basın açıklamasına, çeşitli sivil toplum kuruluşu yöneticileri, muhtarlar ve siyasi parti temsilcileri yoğun katılım gösterdi.



Yaşar Avcı, “Biz Saadet Partisi olarak, hiçbir rengin, ırkın ya da dilin diğerlerinden üstün olduğuna inanmıyoruz. Müslüman olsun ya da olmasın, tüm insanların bu dünyada daha kolay ve daha güzel bir yaşam sürme haklarının var olduğuna inanıyoruz. Bir ailenin ya da bir ırkın çıkarlarını hak ve adaletin önüne geçiren sapkın ideolojilerin en belirgin örneği Siyonizm mikrobudur, bunun da atası İsrail’dir. Bu mikrop koronavirüsten de daha tehlikelidir. İsrail, Siyonist düşüncenin eseri olan bir kötülük şebekesidir. Bu kötülük şebekesi var olduğu günden beri tüm insanlığın da baş belası olmuştur. İsrail demek, soykırım demektir, katliam demektir, vahşet demektir, terör demektir, zulüm demektir ”dedi.



Dünya üzerinde gerçekleşen bütün zulümlerin babası İsrail’dir. Bugün Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı yaptığı zulüm de onun eseridir” tespitinde bulunan Yaşar Avcı, “Zulüm ebedi olamaz ve elbette bir gün sona erecektir. Bütün dünya Müslümanlarının zulümden kurtulmalarının tek çaresi, cennetmekân Erbakan Hocamızın kurmuş olduğu D–8 İslam Birliği’ni yeniden canlandırmaktır. Biz inanıyoruz ki, bu takdir ve dirayet devletimizin elindedir. Biz her zaman kardeş Azerbaycan’ın ve dünya üzerinde zulüm gören her ülkenin yanında olduğumuzu bir kere daha vurguluyor, saldırı sonucu şehit olanlara Allah’tan rahmet ve yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya düzeni kurulması temennisi ile hepinizi Allah’a emanet ediyorum” diye konuştu.