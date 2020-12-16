Saadet Partisi'nden 'asgari ücret vergi bildirimi'
Saadet Partisi sosyal medya hesabından asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini belirten bir video paylaştı.
GÜNDEM 16.12.2020, 22:12
Saadet Partisi sosyal medya hesabından asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini belirten bir video paylaştı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da videoyu paylaşarak; "Yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veren asgari ücretliden vergi alınmamalıdır" dedi.
Saadet partisi sosyal medya hesabından asgari ücretle geçimin ne kadar zorlu olduğuna dikkat çeken bir video paylaştı. "Bu videoda ihtiyaç ve giderler 'asgari' olarak hesaplanmıştır" ibaresiyle başlayan videoda asgari ücretten alınan vergilerin fazlalığına dikkat çekildi. Bir asgari ücretlinin yılda en az 120 gün sadece vergileri ödemek için çalıştığı belirtildi.
Asgari Ücret Vergi Bildirimi ? pic.twitter.com/3DGEy3G6g7
— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) December 16, 2020
Asgari Ücret Vergi Bildirimi ? pic.twitter.com/3DGEy3G6g7 — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) December 16, 2020
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da videoyu paylaşarak; "Yoksulluk sınırının altında yaşam mücadelesi veren asgari ücretliden vergi alınmamalıdır" dedi.
Saadet partisi sosyal medya hesabından asgari ücretle geçimin ne kadar zorlu olduğuna dikkat çeken bir video paylaştı. "Bu videoda ihtiyaç ve giderler 'asgari' olarak hesaplanmıştır" ibaresiyle başlayan videoda asgari ücretten alınan vergilerin fazlalığına dikkat çekildi. Bir asgari ücretlinin yılda en az 120 gün sadece vergileri ödemek için çalıştığı belirtildi.
Asgari Ücret Vergi Bildirimi ? pic.twitter.com/3DGEy3G6g7
— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) December 16, 2020
Asgari Ücret Vergi Bildirimi ? pic.twitter.com/3DGEy3G6g7 — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) December 16, 2020
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 16 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|12
|26
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|12
|23
|4. Beşiktaş
|11
|19
|5. Göztepe
|12
|18
|6. Gaziantep FK
|11
|18
|7. Kasımpaşa
|12
|18
|8. Hatayspor
|10
|18
|9. Karagümrük
|12
|17
|10. Malatyaspor
|11
|16
|11. Konyaspor
|11
|15
|12. Başakşehir
|12
|15
|13. Rizespor
|11
|15
|14. Trabzonspor
|12
|14
|15. Antalyaspor
|12
|14
|16. Sivasspor
|11
|11
|17. Gençlerbirliği
|11
|11
|18. Kayserispor
|11
|10
|19. Erzurumspor
|12
|9
|20. Denizlispor
|11
|6
|21. Ankaragücü
|10
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Tuzlaspor
|13
|27
|2. Altınordu
|14
|27
|3. Giresunspor
|14
|26
|4. Ankara Keçiörengücü
|14
|24
|5. Altay
|13
|23
|6. Adana Demirspor
|13
|22
|7. İstanbulspor
|12
|21
|8. Samsunspor
|13
|21
|9. Bursaspor
|14
|20
|10. Bandırmaspor
|14
|15
|11. Balıkesirspor
|12
|15
|12. Menemen Belediyespor
|13
|14
|13. Ümraniye
|14
|14
|14. Boluspor
|13
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|13
|13
|16. Adanaspor
|10
|12
|17. Ankaraspor
|13
|9
|18. Eskişehirspor
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|12
|25
|2. Liverpool
|12
|25
|3. Leicester City
|12
|24
|4. Southampton
|12
|23
|5. Chelsea
|12
|22
|6. West Ham
|12
|20
|7. Everton
|12
|20
|8. M. United
|11
|20
|9. Man City
|11
|19
|10. Aston Villa
|10
|18
|11. Crystal Palace
|12
|17
|12. Newcastle
|11
|17
|13. Wolverhampton
|12
|17
|14. Leeds United
|12
|14
|15. Arsenal
|12
|13
|16. Brighton
|12
|10
|17. Burnley
|11
|9
|18. Fulham
|12
|8
|19. West Bromwich
|12
|6
|20. Sheffield United
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Sociedad
|13
|26
|2. Atletico Madrid
|11
|26
|3. Real Madrid
|12
|23
|4. Villarreal
|13
|22
|5. Sevilla
|11
|19
|6. Cádiz
|12
|18
|7. Granada
|12
|18
|8. Barcelona
|11
|17
|9. Real Betis
|13
|16
|10. Eibar
|13
|15
|11. Valencia
|13
|14
|12. Athletic Bilbao
|12
|14
|13. Elche
|11
|14
|14. Deportivo Alaves
|13
|14
|15. Getafe
|12
|13
|16. Real Valladolid
|13
|13
|17. Celta de Vigo
|12
|13
|18. Levante
|12
|11
|19. Huesca
|13
|11
|20. Osasuna
|12
|11
Sayfalar Tümü