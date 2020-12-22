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Saadet Partisi'nden asgari ücret ile ilgili vahim tablo
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, 2021 asgari ücret görüşmelerinin devam ettiği süreçte dikkat çeken bir tablo paylaşarak asgari ücretli vatandaşın durumunu ortaya koydu.
GÜNDEM 22.12.2020, 18:40
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, AK Parti iktidarının asgari ücret görüşmelerindeki tavrına tepki sosyal medya hesabından paylaştığı verilerle tepki gösterdi.
Abdulkadir Karaduman Twitter hesabından, “Bugünlerde Asgari Ücret zammı ile ilgili görüşmeler yapılıyor. Aşağıdaki tabloyu buraya bırakıyor ve yetkili kimseleri vicdanları ile baş başa bırakarak azıcık empati yapmalarını istirham ediyorum.” dedi.
Abdulkadir Karaduman'ın 4 kişilik bir ailenin asgari ihtiyaçlarını paylaştığı tabloda, Kira, elektirik, su, yakıt, simit çay hesaplarının toplamının 2 bin 300 TL olduğu geriye kalan 24 lira 70 kuruş ile hangi mutfak ihtiyaçlarının alınabileceği sorgulandı.
Bugünlerde #AsgariÜcret zammı ile ilgili görüşmeler yapılıyor.Aşağıdaki tabloyu buraya bırakıyor ve yetkili kimseleri vicdanları ile baş başa bırakarak azıcık empati yapmalarını istirham ediyorum. ? pic.twitter.com/kHllpmlJHR
— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) December 22, 2020
Bugünlerde #AsgariÜcret zammı ile ilgili görüşmeler yapılıyor.Aşağıdaki tabloyu buraya bırakıyor ve yetkili kimseleri vicdanları ile baş başa bırakarak azıcık empati yapmalarını istirham ediyorum. ? pic.twitter.com/kHllpmlJHR — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) December 22, 2020
Abdulkadir Karaduman Twitter hesabından, “Bugünlerde Asgari Ücret zammı ile ilgili görüşmeler yapılıyor. Aşağıdaki tabloyu buraya bırakıyor ve yetkili kimseleri vicdanları ile baş başa bırakarak azıcık empati yapmalarını istirham ediyorum.” dedi.
Abdulkadir Karaduman'ın 4 kişilik bir ailenin asgari ihtiyaçlarını paylaştığı tabloda, Kira, elektirik, su, yakıt, simit çay hesaplarının toplamının 2 bin 300 TL olduğu geriye kalan 24 lira 70 kuruş ile hangi mutfak ihtiyaçlarının alınabileceği sorgulandı.
Bugünlerde #AsgariÜcret zammı ile ilgili görüşmeler yapılıyor.Aşağıdaki tabloyu buraya bırakıyor ve yetkili kimseleri vicdanları ile baş başa bırakarak azıcık empati yapmalarını istirham ediyorum. ? pic.twitter.com/kHllpmlJHR
— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) December 22, 2020
Bugünlerde #AsgariÜcret zammı ile ilgili görüşmeler yapılıyor.Aşağıdaki tabloyu buraya bırakıyor ve yetkili kimseleri vicdanları ile baş başa bırakarak azıcık empati yapmalarını istirham ediyorum. ? pic.twitter.com/kHllpmlJHR — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) December 22, 2020
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