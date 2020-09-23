Saadet Partisi'nden afetler sonrası imara açılan alanlar için kanun teklifi 

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, yangın, sel, heyelan başta olmak üzere doğal afetler sebebiyle tahrip olan ormanlık alanların imara açılmasının önlenmesi amacıyla 6831 Sayılı Orman Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına kanun teklifi sundu.



"Canlı yaşamı için olmazsa olmaz olan ormanları korumak her bir bireyin vatandaşlık görevi iken Devletlerin de en temel sorumluluklarından biridir" diyen Saadet Partisi Milletvekili Karaduman, teklifin gerekçesinde, "Yangınlar sonucu yanan ormanlık alanlarda otellerin, golf sahalarının veya ucube binaların yükselmesi yangınların planlı bir şekilde gerçekleştirildiğine işaret etmektedir. Mevcut iktidarın rant odaklı politikaları, Anayasaya aykırı olup olmadığı önemsenmeksizin ormanlık alanların tahrip edilmesinin en temel sebebi konumundadır." değerlendirmesinde bulundu.6831 Sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası değiştirilmesi teklifinde bulunan Karaduman, ifadelere yer verdi:



Orman kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun teklifi şöyle:

MADDE 1 – 1956 Tarihli ve 6831 Sayılı Orman Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Yangın görmüş ormanlarla, gençleştirmeye ayrılmış veya ağaçlandırılan sahalarda birinci fıkradaki faaliyetlere hiçbir surette izin verilemez.Yangın, heyelan ve diğer doğal afetlere maruz kalan ormanlık alanların statüleri değişmez. Yangın, heyelan ve diğer doğal afetler sebebiyle tahrip olan ormanlık alanlar imara açılamaz, başka kişilere devredilemez.”

MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Kanun hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

"Milli değerlerimiz ve canlı yaşamının ayrılmaz parçası olan ormanların korunması ve statüsünün değiştirilerek yapılaşmaya açılmasının önlenmesi amaçlanmaktadır. Yapılacak düzenleme aynı zamanda ormanlık alanları etkileyecek faaliyetlerin Anayasaya uygun şekilde yapılmasını sağlamayı kolaylaştıracağı düşünülmektedir."

