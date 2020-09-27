Son Dakika
Saadet Partisi'nden açıklama: Zülmə qarşı qardaşlarımızın yanındayıq
Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı ve Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırının ardından açıklamada bulundu.
GÜNDEM 27.09.2020, 13:11
Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı ve Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, Azerbaycan'a destek mesajı yayınladı.
Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırının ardından açıklamada bulunan Karaduman, söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Karaduman sosyal medya hesabı aracılığıyla yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Zülmə qarşı qardaşlarımızın yanındayıq.????Ermənistanın Azərbaycanın mülki yaşayış məntəqələrinə atəş açmasını pisləyirəm.Azərbaycanın mülki şəxslərindən həyatını itirənlərə Allahtan rəhmət, yaralılara şəfa diləyirəm.#Azerbaycan
— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) September 27, 2020
"Zülmə qarşı qardaşlarımızın yanındayıq.
Ermənistanın Azərbaycanın mülki yaşayış məntəqələrinə atəş açmasını pisləyirəm.
Azərbaycanın mülki şəxslərindən həyatını itirənlərə Allahtan rəhmət, yaralılara şəfa diləyirəm."
Zülmə qarşı qardaşlarımızın yanındayıq.????Ermənistanın Azərbaycanın mülki yaşayış məntəqələrinə atəş açmasını pisləyirəm.Azərbaycanın mülki şəxslərindən həyatını itirənlərə Allahtan rəhmət, yaralılara şəfa diləyirəm.#Azerbaycan pushfn('ads'); — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) September 27, 2020
Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırının ardından açıklamada bulunan Karaduman, söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.
Karaduman sosyal medya hesabı aracılığıyla yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
Zülmə qarşı qardaşlarımızın yanındayıq.????Ermənistanın Azərbaycanın mülki yaşayış məntəqələrinə atəş açmasını pisləyirəm.Azərbaycanın mülki şəxslərindən həyatını itirənlərə Allahtan rəhmət, yaralılara şəfa diləyirəm.#Azerbaycan
— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) September 27, 2020
"Zülmə qarşı qardaşlarımızın yanındayıq.
Ermənistanın Azərbaycanın mülki yaşayış məntəqələrinə atəş açmasını pisləyirəm.
Azərbaycanın mülki şəxslərindən həyatını itirənlərə Allahtan rəhmət, yaralılara şəfa diləyirəm."
Zülmə qarşı qardaşlarımızın yanındayıq.????Ermənistanın Azərbaycanın mülki yaşayış məntəqələrinə atəş açmasını pisləyirəm.Azərbaycanın mülki şəxslərindən həyatını itirənlərə Allahtan rəhmət, yaralılara şəfa diləyirəm.#Azerbaycan pushfn('ads'); — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) September 27, 2020
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 27 Eylül 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Hatayspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|2
|6
|4. Alanyaspor
|2
|6
|5. Erzurumspor
|3
|6
|6. Göztepe
|3
|5
|7. Trabzonspor
|3
|4
|8. Beşiktaş
|2
|4
|9. Antalyaspor
|2
|4
|10. Fenerbahçe
|2
|4
|11. Kasımpaşa
|3
|3
|12. Sivasspor
|2
|3
|13. Kayserispor
|3
|3
|14. Gaziantep FK
|3
|2
|15. Konyaspor
|1
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|1
|17. Denizlispor
|2
|1
|18. Malatyaspor
|3
|1
|19. Ankaragücü
|1
|0
|20. Çaykur Rizespor
|2
|0
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|2. İstanbulspor
|3
|6
|3. Adanaspor
|3
|5
|4. Samsunspor
|2
|4
|5. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|6. Adana Demirspor
|2
|4
|7. Giresunspor
|3
|4
|8. Tuzlaspor
|2
|4
|9. Balıkesirspor
|3
|3
|10. Bursaspor
|3
|3
|11. Altınordu
|2
|3
|12. Bandırmaspor
|2
|3
|13. Ankaraspor
|2
|3
|14. Ümraniye
|3
|3
|15. Altay
|2
|1
|16. Boluspor
|2
|1
|17. Eskişehirspor
|2
|1
|18. Menemen Belediyespor
|2
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Everton
|3
|9
|2. Leicester City
|2
|6
|3. Arsenal
|2
|6
|4. Liverpool
|2
|6
|5. Crystal Palace
|3
|6
|6. Chelsea
|3
|4
|7. Tottenham
|2
|3
|8. Man City
|1
|3
|9. Aston Villa
|1
|3
|10. Leeds United
|2
|3
|11. Brighton
|3
|3
|12. Wolverhampton
|2
|3
|13. M. United
|2
|3
|14. Newcastle
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. West Bromwich
|3
|1
|17. Burnley
|2
|0
|18. West Ham
|2
|0
|19. Sheffield United
|2
|0
|20. Fulham
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Granada
|2
|6
|2. Real Betis
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Valencia
|3
|4
|5. Real Madrid
|2
|4
|6. Villarreal
|2
|4
|7. Celta de Vigo
|2
|4
|8. Getafe
|2
|4
|9. Osasuna
|2
|3
|10. Cádiz
|2
|3
|11. Huesca
|3
|2
|12. Eibar
|2
|1
|13. Deportivo Alaves
|3
|1
|14. Real Valladolid
|2
|1
|15. Atletico Madrid
|0
|0
|16. Barcelona
|0
|0
|17. Sevilla
|0
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Elche
|1
|0
Sayfalar Tümü