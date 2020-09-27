Saadet Partisi'nden açıklama: Zülmə qarşı qardaşlarımızın yanındayıq

Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı ve Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman, Azerbaycan'a destek mesajı yayınladı.

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına gerçekleştirdiği saldırının ardından açıklamada bulunan Karaduman, söz konusu saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Karaduman sosyal medya hesabı aracılığıyla yapmış olduğu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



Zülmə qarşı qardaşlarımızın yanındayıq.????Ermənistanın Azərbaycanın mülki yaşayış məntəqələrinə atəş açmasını pisləyirəm.Azərbaycanın mülki şəxslərindən həyatını itirənlərə Allahtan rəhmət, yaralılara şəfa diləyirəm.#Azerbaycan

— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) September 27, 2020



"Zülmə qarşı qardaşlarımızın yanındayıq.

Ermənistanın Azərbaycanın mülki yaşayış məntəqələrinə atəş açmasını pisləyirəm.

Azərbaycanın mülki şəxslərindən həyatını itirənlərə Allahtan rəhmət, yaralılara şəfa diləyirəm."

Zülmə qarşı qardaşlarımızın yanındayıq.????Ermənistanın Azərbaycanın mülki yaşayış məntəqələrinə atəş açmasını pisləyirəm.Azərbaycanın mülki şəxslərindən həyatını itirənlərə Allahtan rəhmət, yaralılara şəfa diləyirəm.#Azerbaycan pushfn('ads'); — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) September 27, 2020

