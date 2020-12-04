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Saadet Partisi'nden 4 Aralık Dünya Madenciler Günü paylaşımı
Saadet Partisi, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.
GÜNDEM 04.12.2020, 16:01
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Saadet Partisi, sosyal medya hesaplarından 4 Aralık Dünya Madenciler Günü dolayısıyla bir paylaşım yapıldı. Saadet Partisi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Yerin metrelerce altında çok zor şartlarda çalışan madencilerimizin, hak ettikleri çalışma şartlarına kavuştukları ve alın terlerinin karşılığını alabildikleri bir Türkiye temenni ediyor; hayatını kaybeden madencilerimizi #4AralıkDünyaMadencilerGünü'nde rahmetle anıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Yerin metrelerce altında çok zor şartlarda çalışan madencilerimizin, hak ettikleri çalışma şartlarına kavuştukları ve alın terlerinin karşılığını alabildikleri bir Türkiye temenni ediyor; hayatını kaybeden madencilerimizi #4AralıkDünyaMadencilerGünü'nde rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/6xOZl1Mzph
— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) December 4, 2020
Yerin metrelerce altında çok zor şartlarda çalışan madencilerimizin, hak ettikleri çalışma şartlarına kavuştukları ve alın terlerinin karşılığını alabildikleri bir Türkiye temenni ediyor; hayatını kaybeden madencilerimizi #4AralıkDünyaMadencilerGünü'nde rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/6xOZl1Mzph — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) December 4, 2020 pushfn('ads');
Yerin metrelerce altında çok zor şartlarda çalışan madencilerimizin, hak ettikleri çalışma şartlarına kavuştukları ve alın terlerinin karşılığını alabildikleri bir Türkiye temenni ediyor; hayatını kaybeden madencilerimizi #4AralıkDünyaMadencilerGünü'nde rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/6xOZl1Mzph
— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) December 4, 2020
Yerin metrelerce altında çok zor şartlarda çalışan madencilerimizin, hak ettikleri çalışma şartlarına kavuştukları ve alın terlerinin karşılığını alabildikleri bir Türkiye temenni ediyor; hayatını kaybeden madencilerimizi #4AralıkDünyaMadencilerGünü'nde rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/6xOZl1Mzph — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) December 4, 2020 pushfn('ads');
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