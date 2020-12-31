Saadet Partisi'nden 2021 mesajı!

Saadet Partisi, 2020 yılında yaşananlara dair hazırladığı videoda vatandaşların sesi olmaya çalıştığını belirten bir paylaşım yaptı.

Hazırlanan video ile dikkat çeken Saadet Partisi, vatandaşlara 2021 yılı için "Yeni yılda da partimize bekleriz" mesajı verdi.

