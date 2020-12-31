Saadet Partisi'nden 2021 mesajı! "Yeni yılda da partimize bekleriz"
Saadet Partisi 2021 yılına girmeye saatler kala hazırladığı videoda vatandaşlara önemli mesajlar verdi.
GÜNDEM 31.12.2020, 23:54
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Saadet Partisi, 2020 yılında yaşananlara dair hazırladığı videoda vatandaşların sesi olmaya çalıştığını belirten bir paylaşım yaptı.
Hazırlanan video ile dikkat çeken Saadet Partisi, vatandaşlara 2021 yılı için "Yeni yılda da partimize bekleriz" mesajı verdi.
Hazırlanan video ile dikkat çeken Saadet Partisi, vatandaşlara 2021 yılı için "Yeni yılda da partimize bekleriz" mesajı verdi.
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