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Saadet Partisi'nden 2021 asgari ücret artışına ilk tepki

2021 asgari ücret miktarının enflasyon oranının altında belirlenmesine Saadet Partisi'nden ilk tepki geldi. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, hükümete tepki gösterdi.

GÜNDEM 28.12.2020, 13:33
Saadet Partisi'nden 2021 asgari ücret artışına ilk tepki
Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün son toplantısının ardından 2021 yılında verilecek asgari ücret artışını belirledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk asgari ücretin brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlendiğini açıkladı. Açıklanan asgari ücret yetersiz bulunurken Saadet Partisi’nden ilk tepki geldi. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, “Evdeki enflasyon oranı yaklaşık %50 iken asgari ücret artışı %21,56 olarak gerçekleşti. Açlık sınırının altındaki asgari ücret mazlumun sofrasından 1 tabak daha eksiltti.” dedi. AK Parti hükümetine tepki gösteren Karaduman, milletin vatanını korumak için bu ülkede yaşamanın bedelini canı pahasına ödemeye razı olduğunu ancak siyasi iktidarın ekonomideki yanlışları halkı sefalete muhtaç ettiğini ifade etti. Saadet Partisi Milletvekili Karaduman, “Bakan “vazgeçtim oynamıyorum” diyerek hiçbir bedel ödemeden yoluna devam edebiliyorken, milletimiz bedelini ödemeye asgari ücret ile yaşamaya çalışarak devam ediyor. Sahi bu Bakanı gören yok mudur?” diye sordu. Karaduman, açıklamasında şunları kaydetti:
“Her yıl olduğu gibi 2021 yılındaki asgari ücret artışı da mazluma umut ışığı olmadı maalesef. Yine asgari ücretli vatandaşımız aldığı 3 ekmeğin birini vergiye, birini faize, birini ailesine almaya devam edecek. Evdeki enflasyon oranı yaklaşık %50 iken asgari ücret artışı %21,56 olarak gerçekleşti. Açlık sınırının altındaki asgari ücret mazlumun sofrasından 1 tabak daha eksiltti.
Milletimiz, vatanını korumak için bu ülkede yaşamanın bedelini canı pahasına ödemeye razı olduğunu gereken tüm zamanlarda göstermiştir ve göstermeye devam da edecektir. Ancak siyasi otoritenin özellikle ekonomi alanındaki yanlışları halkı sefalete muhtaç etmeye devam etmektedir. Kadirşinas milletimize bu asgari ücret zulmü reva görülmemelidir.
Bakan “vazgeçtim oynamıyorum” diyerek hiçbir bedel ödemeden yoluna devam edebiliyorken, milletimiz bedelini ödemeye asgari ücret ile yaşamaya çalışarak devam ediyor. Sahi bu Bakanı gören yok mudur? Tüm işçilerimizin haksız vergiler ve faizlerle yoksulluğa mahkûm edilmemesi için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Ve inanıyorum ki, her bir vatandaşımızın yaşam mücadelesi vermeksizin yaşayabileceği “Adil ve Yaşanabilir Türkiye”yi inşa edeceğiz.”
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