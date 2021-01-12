Saadet Partisi'den AK Parti'ye WhatsApp'lı gönderme

Saadet Partisi hazırladığı yeni video ile Whatsapp’ın büyük tepki çeken yeni kullanıcı sözleşmesine atıfta bulunarak AK Parti'nin başta ekonomi olmak üzere politikalarını eleştirdi.

Koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle iş yeri kapanan ve ekonomik sıkıntı yaşanan vatandaşların sorunlarını konu alan temsili mesajları videolaştıran Saadet Partisi, bu tür paylaşımlarla gündemin nabzını tutmaya devam ediyor.

