Saadet Partisi YİK: Saadet Partisi YİK üyeleri kimlerden oluşuyor?

Millî Görüş partilerinin 5’incisi olan Saadet Partisi 20 Temmuz 2001 yılında Ankara’da kurulmuştur. Köklü Milli Görüş geleneğinin siyasi partisi olan Saadet Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde siyasi faaliyetlerini sürdürüyor. Türk siyasi tarihinde önemli bir konumda yer alan Saadet Partisi siyasi tecrübesi ile ülke ve dünya meseleleri noktasında görüşlerini ve çözüm önerilerini dile getiriyor.

Saadet Partisi’nde istişare kültürü çalışmaların ana eksenlerinden birini oluşturuyor. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu da partide önemli ve kritik bir konum olarak işlev görüyor. Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu diğer yazılışıyla Saadet Partisi YİK, Saadet Partisi tüzüğü 26. maddesinde yer almaktadır.



Saadet Partisi tüzüğünün 26. maddesine göre Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu şöyle tanımlanır:

“Devlet idaresi ve siyasi faaliyetlerde hizmeti geçmiş kişiler arasından, ihtiyaca göre Genel Başkan tarafından önerilen ve Genel İdare Kurulu tarafından belirlenen şahıslardan oluşur. Parti genel başkanlığı görevinde bulunmuş olanlar parti üyeliği devam ediyorsa bu kurulun tabii üyesidir.

Parti faaliyetlerinde Genel Başkan ve Genel İdare Kurulunun çalışmalarında katkı sağlamaya yönelik, tavsiye mahiyetinde önerilerde bulunmak, partinin kuruluş gayesine ve siyasi geleneklerine ve hedeflerine uygun olarak, parti mensuplarının birlik ve beraberliğini güçlendirmeye yönelik dostane ilişkilerin gelişmesine katkı sağlamak Yüksek İstişare Kurulunun ana görevidir. Yüksek İstişare Kurulu kendi içinden bir başkan seçer. Yüksek İstişare Kurulu, Başkanı ve ihtiyaç halinde Genel Başkan tarafından toplantıya çağırılır.”



Saadet Partisi’nin siyaset anlayışında da tecrübe önemli bir yer ediniyor. Bu açıdan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu tüzükte geçmektedir. Saadet Partisi YİK, siyasi tecrübesi, bilgi ve birikimi olan isimlerden oluşuyor.

Saadet Partisi YİK üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Oğuzhan Asiltürk, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı olarak görevini sürdürüyor. Asiltürk, Milli Görüş hareketinin büyüklerinden ve Milli Görüş hareketinin kurucu lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın türlü türlü engellemelerle çile çekmiş yakın çalışma ve yol arkadaşlarından biridir. Asiltürk, 1935 yılında Hekimhan Malatya doğumludur. Milli Görüş partilerinden Malatya Milletvekilliği ile İçişleri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları görevlerinde ülkesine hizmet etmiştir. Asiltürk, ayrıca Milli Görüş Vakfı Başkanı’dır.

Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı olarak siyasi hayatına devam ediyor. 7 Haziran 1941 yılında Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi Aslen Sivas, Gürün Göbekören köyündendir. 1960'lı yıllarda burslu olarak gittiği İngiltere'de Manchester Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Enstitüsü tekstil teknoloji bölümünden 1964 yılında mezun oldu. 1967 yılında Türkiye’ye dönerek Sümerbank’ta proje mühendisi olarak göreve başladı. 75 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü olarak görev yaptı.

Karamollaoğlu, 1977-1980 ve 1996-2002 yılları arasında milletvekili olarak görev yaptı. 77 yılında Milli Selamet Partisi’nden Sivas Milletvekili seçildi. KİT Komisyonu üyeliği yaptı ve Avrupa Konseyi Parlamenter Asamblesi'nde Türkiye'yi temsil etti. 1978’de parti genel kurulu üyeliğine seçildi. 80 askeri müdahalesinden 87 referandumuna kadar siyasetten uzak kaldı.

1989-1995 yılları arasında iki dönem Sivas Belediye Başkanlığı yaptı. Siyaset öncesinde Devlet Planlama Teşkilatı’nda Tekstil Uzmanı olarak çalıştı. 1995 Genel Seçimlerinde Refah Partisi'nde Sivas Milletvekili olarak parlamentoya girdi. 1999 seçimlerinde Fazilet Partisi Sivas Milletvekili seçildi. Mayıs 2000 tarihinde yapılan Saadet Partisi kongresinde genel idare kurulu üyeliğine seçildi ve dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi. 24 Ekim 2016 tarihinde Saadet Partisi Genel Başkanlığına seçildi. 2018 yılında Cumhurbaşkanı Adayı oldu. Aynı zamanda, Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesidir.

Mehmet Recai Kutan, 1930 yılında Malatya’da dünyaya geldi. Siyasi çalışmalarına 74-80 yılları arasında Milli Selamet Partisi’nde genel başkan yardımcılığı göreviyle başladı. 77 seçimlerinde MSP Malatya Milletvekili, 77 koalisyon hükümetinde İmar ve İskân Bakanı oldu. 12 Eylül 1980 askeri ihtilali ile MSP yöneticileriyle beraber 9,5 ay hapis yattı. 1983 yılında Refah Partisi’nde genel başkan yardımcılığı ve 20. Dönem Refah Partisi Malatya Milletvekilliği yaptı. 96-97 yılları arasında 54. Hükümette Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı. Fazilet Partisi’nde Genel Başkanlık yaptı. 2001 yılında Saadet Partisi Kurucu Genel Başkanlığı görevini üstlendi 26 Ekim 2008 yılında görevini devretti. Kutan, halen Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyeliği ve Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi Genel Başkanlığını yürütüyor.

Yasin Hatipoğlu, 1935 yılında Yozgat, Sarıkaya’da doğdu. Çorum Alaca Belediye Başkanlığı, HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanlığı, 4 Dönem Çorum Milletvekilliği, TBMM Başkanvekilliği görevlerinde bulundu. Saadet Partisi kurucuları arasında yer aldı. Hatipoğlu, siyasi mücadelesine Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak devam ediyor.

Mustafa Kamalak, 1 Ağustos 1948 yılında Yenidemir, Kahramanmaraş’ta dünyaya geldi. Kamalak, Türkiye’nin sayılı Anayasa profesörlerindendir. Necmettin Erbakan’ın ahirete irtihal etmesinin ardından 5 Mart 2011 tarihinde Saadet Partisi Genel Başkanlığı görevine seçildi. 17 Temmuz 2011 ve 4 Mayıs 2014 tarihlerinde yeniden genel başkan seçildi. 30 Ekim 2016’da Saadet Partisi 6. Olağan Kongresi’nde görevi Temel Karamollaoğlu’na devretti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeliği ve Kurucu Dekanlığında bulundu. İki dönem Kahramanmaraş Milletvekilliği yaptı. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2001 yılında Fazilet Partisi'nin kapatılması davası sırasında Anayasa Mahkemesi'nde parti adına tarihi bir savunma yaptı. Kamalak, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Üyesi olarak görevine devam etmektedir.

Vefat eden Saadet Partisi YİK üyeleri:

Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyeleri arasında bulunan Şevket Kazan 9 Mart 2020 tarihinde Ankara’da tedavi gördüğü özel bir hastanede 86 yaşında ahirete irtihal etti. Kazan, 7 Aralık 1933 yılında Adapazarı, Sakarya’da dünya gelmişti. 1971 yılında Milli Nizam Partisi’ne katılan Kazan, 1973 yılında Milli Selamet Partisi’nden Kocaeli Milletvekili seçildi. Aynı yıl MSP-CHP hükümetinde Adalet Bakanı, 1976 yılında I. Milliyetçi Cephe hükümetinde Çalışma Bakanı oldu. 1977’de Zonguldak Milletvekili Adayı, aynı yıl MSP’den İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterildi. 12 Eylül 1980 askeri darbesinde 1 yıl tutuklu kaldı. 91 yılında Refah Partisi’nden milletvekili seçildi. 1996'da kurulan Refahyol hükümetinde Adalet Bakanı oldu. Hakkında 5 yıl siyaset yasağı getirildi. Yasağının bitmesinin ardından 22 Şubat 2003’te Necmettin Erbakan ile birlikte Saadet Partisi ile siyasete döndü. Milli Görüş lideri Necmettin Erbakan’ın Saadet Partisi Genel Başkanlığı ile birlikte Saadet Partisi’nin Bursa 1. Sıra Milletvekili Adayı olmuştur.

Ahmet Tekdal, 2 Haziran 2020 tarihinde Ankara’da Hakk’ın rahmetine kavuştu. 6 Şubat 1931 yılında Ağrı’da dünyaya gelen Tekdal, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Refah Partisinin kurucu genel başkanlığını üstlendi ve 1984-1987 yılları arasında ilk genel başkanı oldu. 1995 seçimlerinde Refah Partisi20. Dönem Ankara Milletvekili olarak meclise girdi. 8 Ocak 1996’da başladığı görevi, 22 Şubat 1998’de milletvekilliği görevi sona erdi.

