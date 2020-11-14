Saadet Partisi Teşkilat Başkanlığına Mahmut Arıkan atandı

Saadet Partisi'nde Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine Mahmut Arıkan atandı. Arıkan, Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun makamında düzenlenen devir teslim töreninde Hasan Bitmez, Teşkilat Başkanı görevini Mahmut Arıkan'a devretti. Mahmut Arıkan, Saadet Partisi Kayseri İl Başkanlığı yanı sıra 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adaylığında bulundu.Mahmut Arıkan kimdir?

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada, "Saadet Partisi Genel Merkez Teşkilat Başkanı Hasan Bitmez, görevini Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan’a devretmiştir. Bugüne kadar Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten Hasan Bitmez Bey’e teşekkür ediyor, görevi yeni devralan Mahmut Arıkan Bey’e başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

