Saadet Partisi Sözcüsü Aydın: Duruşumuz bulunduğumuz noktadadır

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyaret etmesi Saadet Partisi’nin davet edilmediği tartışma programlarında konuşulmaya devam ediyor.

Son olarak dün akşam Habertürk TV’de Enine Boyuna canlı yayın programında Saadet Partisi hakkında bir takım iddialar gündeme getirildi. İddialar sonrası yayına bağlanan Saadet Partisi Parti Sözcüsü Birol Aydın’ın açıklamaları programa damga vurdu.

Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi ve Parti Sözcüsü Birol Aydın, şunları söyledi:

“Saadet Partisi’nin 3 haftadır daha yoğun konuşuluyor olmasından sadece memnuniyet duyuyoruz. Saadet Partisi’nin daha iyi anlaşılmasına da vesile olacağına yürekten inanıyoruz ancak bir üzüntümü ifade etmek istiyorum. Öyle zannediyorum Hülya Hanım siz Saadet Partisi’nin konuşuluyor olduğu programda Saadet Partili bir yetkilinin olmasını arzu edersiniz.

Buradan bir ittifak çıkartmak, Saadet Partisi’nin bulunduğu noktadan başka bir noktaya hareket ettiğini çıkarmak doğru olmaz. Hem Sayın Genel Başkanımızın, hem il teşkilatlarımızın, hem Genel İdare Kurulumuzun hem de 50 yıllık tecrübe ile söylediği her sözün neye denk düştüğünü bilecek bir şuura ve bilinçte olan Oğuzhan Asiltürk Bey’in konuşmalarından Saadet Partisi’nin Cumhur İttifakı’nın bir parçası olduğu veya oraya dâhil olacağını çıkarmak doğru değil. Tekrar altını çiziyorum. 2023’te seçimler olacaksa bugünden o tarihe çok zaman var. Şüphesiz her siyasi parti içerisinde nüanslar vardır ama bizim genel eğilimimiz, genel duruşumuz bulunduğumuz noktadadır. Bu hususun altını özellikle çizmek isterim. Ayrıca, raydan çıkmış bir trenin hızını artırmak sadece ve sadece felaketi artırır. Bizim Saadet Partisi olarak hem 18 yıldır, hem son 3 yıldır Türkiye siyasetine ilişkin, yargısına, ekonomisine, yönetim biçimine ilişkin çekincelerimiz, itirazlarımız, önerilerimiz ortadadır. Çok keskin, çok net duruşumuz vardır. Siyaset yapıyoruz. Nasıl Cumhurbaşkanı bir ziyaretle bir takım amaçlar güdüyor ise Saadet Partisi’nin yetkilileri de Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız da yaptığı açıklamalarla bir amaç güdüyor, burada bir strateji vardır burada bir taktik vardır bunun da böylece değerlendirilmeye tabi tutulmasını arzu ediyorum.”