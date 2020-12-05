Saadet Partisi Milletvekili Karaduman'dan maden işçilerine destek

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Meclis'te maden işçilerinin sorunlarına dair Meclis'te bir konuşma yaptı.

Manisa'nın Soma ilçesinde faaliyet gösteren Uyar Madenciliğin yaklaşık 3 bin işçinin tazminatsız işten çıkartmasına dair sorunlarını Meclis'te gündemine taşıyan Karaduman, ayrıca Ermenek'teki maden işçilerinin de ücretlerinin ödenmemesine tepki gösterdi.

