Saadet Partisi Milletvekili Karaduman'dan Fethi Sekin paylaşımı

İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 4. yılında rahmetle anılıyor. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, sosyal medya hesabından “Selam olsun bu toprakları bizlere vatan kılan yiğitlere. Planlanan hain terör eyleminde kendini siper eden kahraman polisimiz #FethiSekin’i şehadetinin 4. yılında rahmet ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.



Selam olsun bu toprakları bizlere vatan kılan yiğitlere!?? Planlanan hain terör eyleminde kendini siper eden kahraman polisimiz #FethiSekin’i şehadetinin 4. yılında rahmet ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/8lo2RSeFFv

— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) January 5, 2021





Selam olsun bu toprakları bizlere vatan kılan yiğitlere!?? Planlanan hain terör eyleminde kendini siper eden kahraman polisimiz #FethiSekin’i şehadetinin 4. yılında rahmet ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/8lo2RSeFFv — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) January 5, 2021

