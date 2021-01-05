Son Dakika
Saadet Partisi Milletvekili Karaduman'dan Fethi Sekin paylaşımı
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Fethi Sekin'in şehadetinin 4. yılında sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
GÜNDEM 05.01.2021, 12:46
İzmir Adliyesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin, şehadetinin 4. yılında rahmetle anılıyor. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, sosyal medya hesabından “Selam olsun bu toprakları bizlere vatan kılan yiğitlere. Planlanan hain terör eyleminde kendini siper eden kahraman polisimiz #FethiSekin’i şehadetinin 4. yılında rahmet ve minnetle anıyorum.” ifadelerini kullandı.
Selam olsun bu toprakları bizlere vatan kılan yiğitlere!?? Planlanan hain terör eyleminde kendini siper eden kahraman polisimiz #FethiSekin’i şehadetinin 4. yılında rahmet ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/8lo2RSeFFv
— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) January 5, 2021
Selam olsun bu toprakları bizlere vatan kılan yiğitlere!?? Planlanan hain terör eyleminde kendini siper eden kahraman polisimiz #FethiSekin’i şehadetinin 4. yılında rahmet ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/8lo2RSeFFv — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) January 5, 2021
Selam olsun bu toprakları bizlere vatan kılan yiğitlere!?? Planlanan hain terör eyleminde kendini siper eden kahraman polisimiz #FethiSekin’i şehadetinin 4. yılında rahmet ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/8lo2RSeFFv
— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) January 5, 2021
Selam olsun bu toprakları bizlere vatan kılan yiğitlere!?? Planlanan hain terör eyleminde kendini siper eden kahraman polisimiz #FethiSekin’i şehadetinin 4. yılında rahmet ve minnetle anıyorum. pic.twitter.com/8lo2RSeFFv — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) January 5, 2021
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 05 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|15
|31
|2. Alanyaspor
|16
|30
|3. Galatasaray
|15
|30
|4. Fenerbahçe
|15
|29
|5. Gaziantep FK
|15
|28
|6. Hatayspor
|15
|27
|7. Trabzonspor
|16
|23
|8. Karagümrük
|15
|21
|9. Malatyaspor
|15
|20
|10. Rizespor
|15
|20
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Konyaspor
|15
|19
|13. Kasımpaşa
|16
|19
|14. Sivasspor
|15
|18
|15. Antalyaspor
|16
|18
|16. Başakşehir
|15
|16
|17. Gençlerbirliği
|15
|16
|18. Ankaragücü
|15
|15
|19. Denizlispor
|15
|13
|20. Erzurumspor
|16
|13
|21. Kayserispor
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. Samsunspor
|17
|33
|3. Altay
|17
|32
|4. Adana Demirspor
|17
|31
|5. İstanbulspor
|16
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Ümraniye
|17
|20
|12. Boluspor
|17
|19
|13. Balıkesirspor
|16
|16
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Adanaspor
|15
|15
|16. Akhisar Bld.Spor
|16
|13
|17. Ankaraspor
|16
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|16
|33
|2. M. United
|16
|33
|3. Leicester City
|17
|32
|4. Tottenham
|16
|29
|5. Man City
|15
|29
|6. Everton
|16
|29
|7. Aston Villa
|15
|26
|8. Chelsea
|17
|26
|9. Southampton
|16
|26
|10. West Ham
|17
|26
|11. Arsenal
|17
|23
|12. Leeds United
|17
|23
|13. Wolverhampton
|17
|22
|14. Crystal Palace
|17
|22
|15. Newcastle
|16
|19
|16. Burnley
|15
|16
|17. Brighton
|17
|14
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|17
|8
|20. Sheffield United
|17
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|15
|38
|2. Real Madrid
|17
|36
|3. Real Sociedad
|18
|30
|4. Villarreal
|17
|29
|5. Barcelona
|16
|28
|6. Sevilla
|15
|27
|7. Granada
|16
|24
|8. Celta de Vigo
|17
|23
|9. Athletic Bilbao
|17
|21
|10. Real Betis
|17
|20
|11. Eibar
|17
|19
|12. Cádiz
|16
|19
|13. Levante
|16
|18
|14. Deportivo Alaves
|17
|18
|15. Real Valladolid
|17
|18
|16. Getafe
|16
|17
|17. Elche
|15
|16
|18. Valencia
|16
|15
|19. Osasuna
|16
|14
|20. Huesca
|17
|12
Sayfalar Tümü