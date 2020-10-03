Saadet Partisi Kestel'den korku filmi gibi video: Geleceğimiz kararmasın

Saadet Partisi Kestel İlçe Başkanlığı ilçenin en büyük sorunu haline gelen hava kirliliği, yoğun duman ve pis kokuya dikkat çekmek adına gelecek temalı bir video yayımladı. 2033 yılının canlandırıldığı videoda dumanlar altında bir Kestel’e uyanan oyuncu sabah saatlerinde yayınlanan bir radyo anonsuyla kafasına gaz maskesi geçiriyor. Radyoda yayınlanan anonsta yoğun hava kirliliğinden dolayı sokağa gaz maskesiz çıkmanın yasaklandığı söyleniyor.

Yayımlanan videonun sonunda ise Kestellilerin sosyal medya hesaplarından hava kirliliği ile ilgili yayımladıkları sosyal medya paylaşımları yer aldı. Gelecekten muhtemel bir sahne canlandıran Saadet Partisi'nin videosu sosyal medyada büyük ilgi uyandırdı.



Saadet Partisi Kestel İlçe Başkanı Mürsel Kaya ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Kestel ilçemizdeki hava kirliliği ilçemizin en başta gelen sorunlarından biridir ama ilçemizin kaderi olamaz. İçinde bulunduğumuz sorunun temelinde insan hayatını hiçe sayan kapitalist rant sisteminin tarım alanlarını talan ederek kurduğu çarpık sanayi ve kentleşmedir. Kestel'in gerçek gündeminin hava kirliliğinin azaltılması, çevrenin korunması ve insan sağlığı olması gerektiğini bir kez daha dile getirmek istiyorum. Kestel’imizin geleceği kararmasın.” dedi.Mahalli İdarelerden Sorumlu Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan ise videoyu Twitter hesabından hesabından paylaşarak "Gaz maskesiz sokağa çıkma yasağı gelmeden önce Kestel’e sahip çıkalım." ifadelerine yer verdi.

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