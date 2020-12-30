Saadet Partisi Karaman'ın acı günü: İsa Günbilek Hakk'a kavuştu

Uzun süredir akciğer tedavisi gören Saadet Partisi Karaman Merkez İlçe Yönetim Kurulu Üyesi İsa Günbilek (41) sabah saatlerinde tedavi gördüğü Konya’da Hakk’ın rahmetine kavuştu. İsa Günbilek'in cenazesi bugün Musalla Yeni Camiinde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi.

Saadet Partisi Karaman İl Başkanı Yasim Koz yayınladığı başsağlığı mesajında, “Saadet Partisi Karaman İl Teşkilatında daha önce Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yapan, Merkez İlçe yönetim kurulu üyemiz İsa Günbilek kardeşimizin vefat haberini üzüntü ile öğrenmiş bulunuyorum. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Allah mekânını cennet, Peygamber Efendimize komşu eylesin. Başımız sağolsun.” ifadelerini kullandı.

