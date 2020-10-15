Saadet Partisi Kahta Belediye Başkanı Turanlı koronavirüse yakalandı

Saadet Partisi Adıyaman Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Konuya dair açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçmiş olsun mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Kahta Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı'nın Covid 19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Başta Sn. Belediye Başkanımız olmak üzere tüm hastalarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum."



Kahta Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı'nın Covid 19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Başta Sn. Belediye Başkanımız olmak üzere tüm hastalarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum.

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 15, 2020



Kahta Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı'nın Covid 19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Başta Sn. Belediye Başkanımız olmak üzere tüm hastalarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 15, 2020

