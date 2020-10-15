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Saadet Partisi Kahta Belediye Başkanı Turanlı koronavirüse yakalandı
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın koronavirüs testinin pozitif çıkmasından ötürü geçmiş olsun mesajı yayımladı.
GÜNDEM 15.10.2020, 22:14
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Saadet Partisi Adıyaman Kahta ilçe Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Konuya dair açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçmiş olsun mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Kahta Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı'nın Covid 19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Başta Sn. Belediye Başkanımız olmak üzere tüm hastalarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum."
Kahta Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı'nın Covid 19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Başta Sn. Belediye Başkanımız olmak üzere tüm hastalarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 15, 2020
Kahta Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı'nın Covid 19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Başta Sn. Belediye Başkanımız olmak üzere tüm hastalarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 15, 2020
Konuya dair açıklama yapan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, geçmiş olsun mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Kahta Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı'nın Covid 19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Başta Sn. Belediye Başkanımız olmak üzere tüm hastalarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum."
Kahta Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı'nın Covid 19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Başta Sn. Belediye Başkanımız olmak üzere tüm hastalarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 15, 2020
Kahta Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı'nın Covid 19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Başta Sn. Belediye Başkanımız olmak üzere tüm hastalarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar diliyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) October 15, 2020
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