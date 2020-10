Saadet Partisi Kahta Belediye Başkanı Turanlı koronavirüse yakalandı

Saadet Partili Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastanede karantinaya alınan Turanlı'nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.İbrahim Yusuf Turanlı, yaptığı açıklamada, "Dün gece ani gerçekleşen şikayetlerim doğrultusunda hastane ortamında yapılan tetkiklerim neticesinde COVID-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrendik. Sağlık durumum an itibariyle hamdolsun iyidir. Tedavim bugün bu aşamada doktor gözetiminde hastanede devam edecektir. Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacım var. Bu ve benzeri hastalıklara maruz kalan tüm dostlarımıza ve milletimizin her bir ferdine Rabbimizden acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.Mahalli İdarelerden Sorumlu Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından, "COVID-19 test sonucu pozitif çıkan Kahta Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı'ya şifalar diliyorum." dedi. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, sosyal medyadan "Kahta Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı’nın Covid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrendim. Cenab-ı Hak’tan acil şifalar diliyorum. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.Kahta Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Kahta belediye Başkanı sayın İbrahim Yusuf Turanlı'nın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır..Sayın Turanlı'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Geçmiş olsun." denildi.