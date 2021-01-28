Saadet Partisi Kadın Kolları’ndan su tasarrufu çağrısı

‘Bir Damla Tasarruf’ sloganıyla başlatılan su tasarruf kampanyası ile ilgili açıklama yapan Saadet Partisi İzmir İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Dündar, “Bilinçsiz tüketim ve kuraklık, ülkemizi su fakiri bir ülke haline getirebilir. Hep birlikte el ele verip, bilinçli hareket ederek geleceğimizi kurtarabiliriz. Sizler de tasarruf için bir adım atın” dedi.



Saadet Partisi İzmir Kadın Kolları kuraklık tehlikesine duyarsız kalmadı. Su kullanımında toplumun daha bilinçli hareket etmesini amaçlayan Saadet Partisi İzmir Kadın Kolları Başkanlığı, “Bir Damla Tasarruf” sloganlı bir kampanya başlattı. Kampanyanın farkındalık oluşturmasını hedefleyen Millî Görüşçü kadınlar, hazırladıkları pankart ve afişlerle su tasarrufunun önemine dikkat çekiyor. Su israfının engellenmesinin tüm canlılar için atılacak çok önemli bir adım olduğu bilinciyle başlatılan kampanyanın Türkiye geneline yayılması planlanıyor.



Su tasarrufu kampanyasıyla ilgili bir açıklama yapan Saadet Partisi İzmir İlKadın Kolları Başkanı Fatma Dündar, “Su rezervlerinin giderek azalıyor olması, tüm insanlık için olağanüstü hal ilan edecek kadar önemli bir meseledir. Su kaynaklarımızın tükeniyor olmasını ve acil alınması gereken tedbirleri ülke gündemine büyük bir hassasiyetle taşımak istiyoruz. Suyun azalması doğa olayları ile ilgili olduğu kadar, su tüketiminin bilinçsizliği ve yanlış kullanımı ile de alakalıdır. Tüm yetkili kurumları, STK’ları, vatandaşlarımızı suyu daha bilinçli kullanarak tasarruf etmeye çağırıyoruz. Evimizde, işimizde, kurumlarımızda yapacağımız bilinçli kullanım, tonlarca suyun kazanımı anlamına gelecektir” ifadelerini kullandı.



*Bireysel olarak alınacak tedbirlerle ciddi oranda suyun yeniden kazanılacağına dikkat çeken Fatma Dündar, “Sadece elimizi yıkarken, dişimizi fırçalarken bile suyu kapatmak yılda 48 ton su tasarrufu sağlıyor. Bireysel olarak her evde su tasarrufu adına atılacak olan her adımı önemsiyoruz.

‘Bir Damla Tasarruf’ kampanyasına destek olan vatandaşlarımızdan, katkılarını yansıtabilmek adına aylık faturalarını karşılaştırmalarını ve bizimle paylaşmalarını isteyeceğiz. Bilinçsiz tüketim ve kuraklık, ülkemizi su fakiri bir ülke haline getirebilir. Hep birlikte el ele verip, bilinçli hareket ederek geleceğimizi kurtarabiliriz. Sizler de tasarruf için bir adım atın” diyerek su israfının önlenmesi için çağrıda bulundu.

EMİNE ÖZÜDOĞRU / İZMİR

