Saadet Partisi GİK Üyesi Necati Eroğlu: Kamplar perişan vaziyette

Saadet Partisi GİK Üyesi Necati Eroğlu, insanlık dramının yaşandığı Suriye’ye ziyarette bulundu. Geçtiğimiz hafta aşırı yağıştan dolayı meydana gelen sel felaketinin ardından su altında kalan çadır kenti ziyaret eden Eroğlu, bölgede bulunan yetkililerden ve sivil toplum kuruluşlarından yaşananlarla alakalı bilgi aldı. Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin bölgeye götürdüğü 20 TIR’lık yardım malzemelerinin dağıtımında bulunan Eroğlu, çadırları gezerek ailelerle görüştü. Eroğlu, Suriye’deki ziyaretinin ardından basın açıklamasında bulunarak, bölgede yaşanan içler acısı duruma dair değerlendirmelerde bulundu.



Saadet Partisi GİK Üyesi Necati Eroğlu, “Kampların hâli yağmurdan dolayı perişan bir durumda. Çadırlar sağlıksız ve her taraf çamur, bataklık içerisinde. Havalar akşamları soğuk oluyor. Isınma da çok büyük bir sorun. Çadırların bir kısmında soba ve yakacak yok. Çadır kentte elektrik yok. Su, taşıma usulü ile karşılanıyor. Yiyecek kısmının tamamı Diyanet İşleri Başkanlığı’nın koordinasyonu tarafından STK’lar tarafından karşılanıyor. Giyecek kısmı da yine STK’lar tarafından karşılanıyor. Burada Müslümanlar çok zor bir durumda” ifadelerini kullandı.



Eroğlu, bölgedeyken iki patlama yaşadıklarını anlatarak, “Afrin’de bir patlama oldu. Bir gün sonra kaldığımız yerden bölgeye giderken bir patlama daha oldu. Bölgede her an her şey olabilecek noktada. Suriye’de 10 yılı aşkın süredir devam eden savaşın acısını daha çok çekeceğiz. Bölgede ABD ve Rusya olduğu sürece Suriye’de ateş sönmeyecektir. Tüm Müslümanları buradaki duruma dair düşünmeye davet ediyorum. Türkiye’deki sağduyulu Müslümanlar, STK’lar, iş insanları bölgeyi boş bırakmamalı” dedi.