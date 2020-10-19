Saadet Partisi Genel Merkezi adresi ve telefon numarası

Milli Görüş hareketinin partilerinin sonuncusu olan Saadet Partisi, 20 Temmuz 2001 tarihinde Milli Görüş Lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan liderliğinde Ankara merkezli kuruldu. Saadet Partisi'nin Kurucu Genel Başkanlığını M. Recai Kutan yaptı. Saadet Partisi, Milli Görüş partilerinin dördüncüsü olan Fazilet Partisi'nin (FP) Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasının ardından kuruldu.

11 Mayıs 2003 tarihinde yapılan Saadet Partisi 1. Olağan Kongresi'nde Necmettin Erbakan Saadet Partisi Genel Başkanlığa seçilmiştir. Dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, 29 Aralık 2003 tarihinde Erbakan Hoca'nın kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle parti üyeliğinden ayrılmasını istedi. Erbakan Hoca, 30 Ocak 2004 tarihinde parti üyeliğinden ve genel başkanlıktan istifa etmek zorunda bırakıldı. 2004 Yerel Seçimlerinde Saadet Partisi yüzde 4.77 oy oranıyla Türkiye geneli 63 belediye başkanlığı kazanmıştır. Milli Görüş hareketinde önemli görevler üstlenen Kutan, vekaleten yürüttüğü Saadet Partisi Genel Başkanlığını asaleten 8 Nisan 2006 tarihinde yapılan Saadet Partisi 2. Olağan Kongresi'nde üstlendi.

Saadet Partisi, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde kurulmuş ve faaliyette bulunan bir siyasi teşkilattır. Partinin Genel Merkezi Ankara’dadır. Partinin özel işareti (amblemi) renkli zemin üzerine beyaz hilal içerisinde beyaz beş yıldız ve hilalin altında SAADET yazısıdır.Saadet Partisi'nin tüzüğünde partinin amacı şu şekilde yazmaktadır: Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ndeki kıstasların, Anayasa’nın 2. maddesinde yazılı temel niteliklerin, bireysel hak ve hürriyetlerin gerçek manasıyla ve evrensel esaslara uygun olarak uygulanmasına ve ülkemizin maddi ve manevi kalkınmasının “Önce Ahlak ve Maneviyat” anlayışıyla sağlanmasına gayret gösterir. Milletin huzur, saadet ve özgürlüğünü, refah ve itibarını artırmaya gayret eder.Saadet Partisi Tüzüğü için buraya tıklayabilirsiniz. Saadet Partisi Parti Programı için buraya tıklayabilirsiniz.

Saadet Partisi yeni genel merkez binasına Eylül 2020 tarihinde taşınmıştır. Yeni genel merkezdeki ilk başkanlık divanı Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu başkanlığında 29 Eylül Salı günü yapıldı. Koronavirüs önlemleri kapsamında açılış programı tertip edilmedi. Yeni genel merkez binası alıp tadilat işlemlerinin ardından faaliyete geçen Saadet Partisi genel merkez adresi ve telefon numaraları da değişmiş oldu. Saadet Partisi Genel Merkezi adresi ve telefon numarası şu şekilde: Adres: Zübeyde Hanım Mah. Tesviyeci Cad. No: 31 06070 Altındağ, Ankara Telefon numarası: +90 (312) 284 88 00 E-Posta: info@saadet.org.tr Web: www.saadet.org.tr

