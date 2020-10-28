Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu konuştu

Son dakika... Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin haftalık basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.Karamollaoğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar şöyle: Mevlid Kandili’nin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, Peygamber Efendimiz’i daha iyi anlamamıza vesile olmasını temenni ediyor; tüm İslam âleminin Mevlid Kandili’ni tebrik ediyorum.Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, Peygamber Efendimiz’e yönelik ahlak dışı karikatürleri yayınlaması ile ırkçı ve ‘İslamofobi’ye dayanan girişimini şiddetle kınıyorum. Bilinmelidir ki dünyaya barışı ancak İslam getirir. Çok küçük hesapların peşinde gidenler, her zaman tarihin çöplüğüne atılmayı hak ederler; kimse de onlara itibar etmez. Berlin'de Milli Görüş camisine yapılan saldırıyı kınıyorum. İslam'a saldıranlar, kendi oluşturdukları kin ve nefret havuzunda boğulacaklardır. Cumhuriyetimiz, bir asırlık serüvenine yaklaşmak üzere bu mutluluğu hep birlikte yaşıyoruz. Cumhuriyet demek, halkın iradesi ve istişare ile işleri yürütmek demektir. Gazi Meclisimiz ilk açıldığı zaman duvarında onlar işlerini istişare ile yaparlar Ayet-i kerimesi yazıyordu. Bugün yaşadığımız problemleri de istişare ile çözebiliriz.Detaylar hazırlanıyor...

