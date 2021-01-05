Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan Fethi Sekin paylaşımı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 5 Ocak 2017'de İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısında şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve adliye çalışanı Musa Can için sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.



Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, mesajında şu ifadeleri kullandı:



4 yıl önce bugün kahramanca bir şekilde şehit düşen polisimiz #FethiSekin’i ve adliye çalışanı Musa Can'ı rahmet ve minnetle anıyorum.Göstermiş oldukları fedakarlık ve kahramanlık aziz bir hatıra olarak nesiller boyu hatırlanacaktır.

— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 5, 2021







Saadet Partisi sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda ise, “İzmir’de 4 yıl önce yaşanan hain terör saldırısında, canını hiçe sayarak teröristlere karşı kahramanca çarpışan şehit polisimiz Fethi Sekin'i ve aynı hain saldırıda şehit düşen adliye çalışanı Musa Can’ı, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.” ifadelerini kullanıldı.



İzmir’de 4 yıl önce yaşanan hain terör saldırısında, canını hiçe sayarak teröristlere karşı kahramanca çarpışan şehit polisimiz #FethiSekin'i ve aynı hain saldırıda şehit düşen adliye çalışanı Musa Can’ı, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/FhmoJp9e2y

— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) January 5, 2021





“4 yıl önce bugün kahramanca bir şekilde şehit düşen polisimiz Fethi Sekin’i ve adliye çalışanı Musa Can'ı rahmet ve minnetle anıyorum. Göstermiş oldukları fedakarlık ve kahramanlık aziz bir hatıra olarak nesiller boyu hatırlanacaktır.”

4 yıl önce bugün kahramanca bir şekilde şehit düşen polisimiz #FethiSekin’i ve adliye çalışanı Musa Can'ı rahmet ve minnetle anıyorum.Göstermiş oldukları fedakarlık ve kahramanlık aziz bir hatıra olarak nesiller boyu hatırlanacaktır. pushfn('ads'); — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) January 5, 2021

İzmir’de 4 yıl önce yaşanan hain terör saldırısında, canını hiçe sayarak teröristlere karşı kahramanca çarpışan şehit polisimiz #FethiSekin'i ve aynı hain saldırıda şehit düşen adliye çalışanı Musa Can’ı, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. pic.twitter.com/FhmoJp9e2y — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) January 5, 2021

