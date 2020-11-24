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Saadet Partisi gençliği atanmayan öğretmenler için harekete geçti

Saadet Partisi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü sosyal medyadan kutladı. Saadet Partisi Gençlik Kolları da bugün Türkiye genelinde atanmayan öğretmenlerle ilgili il meydanlarında basın açıklama yapacak.

GÜNDEM 24.11.2020, 12:42
Saadet Partisi gençliği atanmayan öğretmenler için harekete geçti
Saadet Partisi, sosyal medya hesaplarından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.Partinin, sosyal medya platformu hesaplarından paylaşılan mesajda, "Hayatlarını eğitime adamış ve bunun için ülkemizin dört bir tarafında özveriyle çalışan öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Öğretmenlerimizin hak ettikleri değeri gördüğü ve 'atanamayan öğretmen' kavramının tarihe karıştığı bir Türkiye temenni ediyoruz." ifadeleri yer aldı. 

Hayatlarını eğitime adamış ve bunun için ülkemizin dört bir tarafında özveriyle çalışan öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun!Öğretmenlerimizin hak ettikleri değeri gördüğü ve 'atanamayan öğretmen' kavramının tarihe karıştığı bir Türkiye temenni ediyoruz. pic. twitter.com/sjyYDSNXdV
— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) November 24, 2020


Öte yandan Saadet Partisi Gençlik Kolları tarafından bugün Türkiye genelinde, atanmayan öğretmenler başta olmak üzere KPSS mağdurları ve ücretleri öğretmenlerin sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getiren bir basın açıklaması düzenleyecekleri öğrenildi. Saadet Partisi Gençlik Kolları Başkanı ve Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, sosyal medya platformu Twitter'dan, "Öğretmen sınıfta güzeldir. Öğretmenler Günü'nde ataması yapılmayan öğretmenler, KPSS mağdurları, ücretli öğretmenler için Türkiye geneli il meydanlarında buluşuyoruz. Dayanışmayla..." ifadelerine yer verdi. 

ÖĞRETMEN SINIFINDA GÜZELDİR ! Öğretmenler Günü’nde “Ataması Yapılmayan Öğretmenler, KPSS Mağdurları, Ücretli Öğretmenler” için Türkiye Geneli İl Meydanlarında buluşuyoruz. Dayanışmayla.. ? https://t.co/npV2ETCSjb
— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) November 23, 2020


Hayatlarını eğitime adamış ve bunun için ülkemizin dört bir tarafında özveriyle çalışan öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun!Öğretmenlerimizin hak ettikleri değeri gördüğü ve 'atanamayan öğretmen' kavramının tarihe karıştığı bir Türkiye temenni ediyoruz. pic. twitter.com/sjyYDSNXdV — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) November 24, 2020
ÖĞRETMEN SINIFINDA GÜZELDİR ! Öğretmenler Günü’nde “Ataması Yapılmayan Öğretmenler, KPSS Mağdurları, Ücretli Öğretmenler” için Türkiye Geneli İl Meydanlarında buluşuyoruz. Dayanışmayla.. ? https://t.co/npV2ETCSjb — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) November 23, 2020
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