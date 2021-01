“Saadet Partisi gelenekleri ve ilkeleri olan bir parti”

Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyaret 1 buçuk saat sürerken, iki lider görüşmelerin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Saadet Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen ziyarette, Karamollaoğlu ile Babacan yaklaşık 1 buçuk saat görüş alışverişinde bulundu. Görüşme sonrası iki lider kameraların karşısına geçerek, gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Görüşme sonrası Karamollaoğlu, “Ülkemizin içinde olduğu sıkıntıları beraber değerlendirdik. Ümit ediyorum ki bundan sonraki günlerde bu değerlendirmeler devam edecek. Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntıları bildiğimiz için hepimizin bu sıkıntılardan kurtulmak için fikirleri, düşünceleri var. Siyasi partilerin de fikir alışverişinde bulunmalarını en tabii davranış olarak görüyorum. İnşallah bu çalışmalarımız önümüzdeki dönemde devam edecek” dedi.



Saadet Partisi’nin yeni genel merkezine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdiklerini dile getiren Babacan, “Saadet Partisi ülkemizde çok değerli yeri olan, çok önemli gelenekleri ve ilkeleri olan bir siyasi parti. Bizim Deva Partisi olarak, Saadet Partisi ile yakın bir temas içinde olmamız ve ülkemizin pek çok meselesini beraberce istişare etmemiz son derece büyük önem taşıyacak. Biliyorsunuz Türkiye’de problemler her alanda büyüyor. İçeride bugünkü yönetimin artık ülkenin problemlerine çözüm üretemediği tablosunu görüyoruz. Siyasal şiddetin tekrar günlük literatüre girdiği bir dönemi yaşıyoruz” diye konuştu.



Gazetecilerin, “Gelen aşıların dozları yeterli mi” sorusuna yanıt veren Karamollaoğlu, “Aşının gelmesi ümit verici, arkası da gelir diye ümit ediyorum. O noktada fazla bir şey söylemeyi doğru bulmuyorum. Ekonomi konusuna gelince bu iktidarın en başarılı tarafı olanı görmemek! Görmeyince problem yok diye bir hissiyata kapılıyor, rahat ediyorlar. Onların rahatlığı vatandaşın rahatlığı manasına gelmiyor. Karar alıp da lokantalar çalışmayacak, insanlar bir araya gelemeyecek dedikten sonra ‘kapalı iş yeri yoktur’ demenin mantığını da ben aslında anlamakta zorlanıyorum. Gidip esnafa sormak icap eder” şeklinde konuştu.



Aşılamanın başlamış olmasının sevindirici olduğunu dile getiren Babacan, şöyle devam etti: “Gelen doz sayısı ülkemizin nüfusu ile mukayese edildiğinde gerçekten çok düşük. Bilim insanlarının söylediği rakamlar bir ülkenin nüfusu yüzde 60 aşılanmalı diyor. Türkiye’nin 200 milyon doz aşıya ihtiyacı var. Altında kalırsa bu toplumumuzun yeterince korunamadığını gösterecek. Hükümette bir an önce bu miktarı tedarik etmek için daha çok çaba vermelidir. ‘Kapanan iş yeri yok’ açıklaması Erdoğan’ın Türkiye’nin gerçeklerinden artık iyice uzaklaşmış olduğunun ilk ifadesi değil. ‘Evime ekmek götüremiyorum’ diyen vatandaşımıza ‘abartma’ ifadesini kullanmıştı. 41 ilimize gittim, çarşı pazar dolaştım. Esnafımız yakın tarihin en zor dönemini yaşıyor. Yüksek borçları var, kirasını ödemekte zorlanıyor. Bütün yükler devam ediyor, kamusal yükler ötelenirken faiz ekleniyor. Dünya bu sorunları aşabilmek için küçük işletmelere doğrudan destek verdi. Türkiye pandemiye ekonomisi çok zayıf bir ülke olarak girdiği için böyle bir imkânı olmadı.”



Gazetecilerin, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı’na yapılan operasyonda terörist başı Abdullah Öcalan’ın posterlerinin çıktığına dair sorularına yanıt veren Karamollaoğlu, “HDP’nin bir ilçe teşkilatında Öcalan’ın fotoğraflarının bulunmasını ben garipsedim de geçmişte Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’nın ve hükümetin bu konudaki yaklaşımıyla nasıl bağdaştırılacak merak ediyorum. Bir zamanlar maalesef Öcalan’ı da kardeşini de kendi çıkarları için öne çıkarmaktan vazgeçmediler. Kim kimi örnek aldı bilemiyorum. Esef verici buluyorum” diye konuştu.



Babacan da, HDP Esenyurt İlçe Başkanlığı’nda çıkan görüntülerle ilgili şunları kaydetti: “Türkiye’de eğer siyaset demokratik bir zeminde yürüyecekse Türkiye’deki siyasi yapılan üzerinde herhangi bir örgütün gölgesinin olmaması gerekir ki siyaset çözüm üretebilsin. Hükümetin de ilkeli bir tutum göstermesi gerekiyor. Seçime 3 gün kala sıkıştığında Abdullah Öcalan’ın mektubunun medyada yer alması için özel çaba gösteren, onun mesajlarını duyulması için çabalayan şu andaki hükümetin kendisiydi. Yine Osman Öcalan’ı, kırmızı bültenle aranan bir ismi devlet kanalına çıkarıp mesajlar verdiren de bugünkü hükümetin kendisiydi. İlkeli bir duruş gerekir. Siyaset üzerinde hiçbir gölgenin olmaması gerekir.”



İttifakla ilgili sorulara yanıt veren Karamollaoğlu, şöyle devam etti: “İttifaklar her yerde konuşuluyor. Ben ısrarla tekrar tekrar söylüyorum. Seçim sath-ı mailine girilmeden ittifak konuları gündemde olmaz, konuşulur. Bugünkü şartlarda seçim ittifakı olduğu için seçim sath-ı mailine girildikten sonra atılacak adımdır. Siyasi partilerin birbirleriyle daha yumuşak irtibat sağlamaları, dirsek temasında bulunmaları tabiidir. Seçim sath-ı mailine girilmeden ittifakların konuşulması çok da büyük bir mânâ ifade etmiyor. Bugünün de gündemi değil.”



İttifaklarla ilgili değerlendirmelere devam eden Karamollaoğlu, “Kelimeleri alıp evirip çevirerek onun arkasından benim kastımın da ötesinde bazı ifadeleri kullanmak bana göre doğru değil. Herkes birbiriyle ittifak yapabilir. Bu sanki ittifak oluyormuş hemen noktasına getirilmemeli. Ben Cumhurbaşkanı’nın diğer parti mensuplarıyla görüşmesinin doğru ve faydalı olacağına özellikle belirttim. İttifakla koalisyonu birbirinden ayırmaya ihtiyaç var. Koalisyon icraat için var, ittifak ise belli prensipler dâhilinde partilerin bir araya gelmesidir ve seçime münhasırdır. Yönetime ait bir içeriği yoktur. Bizim bir numaralı meselemiz Türkiye’de kutuplaşmanın önlenmesi ve bunun için de bugünkü başkanlık sisteminin değişmesidir. Biz bunu ısrarla söyledik. Bu başkanlık sistemi zarar getirdi. Türkiye’yi kutuplaştırdı” ifadelerini kullandı.



Adalette sıkıntıların olduğunu aktaran Karamollaoğlu, “Adalette sıkıntı kanunlardan kaynaklanmıyor. İktidardakilerin adaletin anlayışından, yaklaşımından kaynaklıdır. Tavrınıza bağlı. Adalete müdahale ederseniz adalet yerine gelmez. Özellikle de yönetimin adalet mekanizmasına müdahale etmemesi icap eder. Adalet anlayışında değişikliğe ihtiyaç var. ‘Anayasa’ya ben uymuyorum’ diyen hâkimi terfi ettirirseniz hangi değişikliği yapacaksınız. Reformu kendilerinde, zihniyetlerinde yapacaklar. Ekonomi perişan. Lafla peynir gemisi yürümüyor. İktidar problemleri görmemekte ısrarcı!” değerlendirmesinde bulundu.



