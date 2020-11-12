Saadet Partisi, Düzce depreminde hayatını kaybedenleri unutmadı

Saadet Partisi, Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenleri andı. Saadet Partisi, sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Aradan geçen 21 yıla rağmen acısını hâlâ yüreğimizde hissettiğimiz #12Kasım1999 Düzce Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ülkemizde bir daha böyle acıların yaşanmamasını ve olası depremlere karşı gerekli tedbirlerin acilen alınmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Aradan geçen 21 yıla rağmen acısını hâlâ yüreğimizde hissettiğimiz #12Kasım1999 Düzce Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ülkemizde bir daha böyle acıların yaşanmamasını ve olası depremlere karşı gerekli tedbirlerin acilen alınmasını temenni ediyoruz. pic. twitter.com/vRr4pVyIWt

— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) November 12, 2020

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde Kaynaşlı ilçesinde yakınlarını kaybedenlerin acıları, hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Depremde hayatını kaybedenler, şehitlikteki kabirleri başında anıldı.

Aradan geçen 21 yıla rağmen acısını hâlâ yüreğimizde hissettiğimiz #12Kasım1999 Düzce Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ülkemizde bir daha böyle acıların yaşanmamasını ve olası depremlere karşı gerekli tedbirlerin acilen alınmasını temenni ediyoruz. pic. twitter.com/vRr4pVyIWt — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) November 12, 2020 pushfn('ads');

