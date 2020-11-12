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Saadet Partisi, Düzce depreminde hayatını kaybedenleri unutmadı
Saadet Partisi, merkez üssü Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde 12 Kasım 1999'da meydana gelen Düzce depreminde hayatını kaybeden vatandaşları andı.
GÜNDEM 12.11.2020, 16:17
Saadet Partisi, Düzce'de 12 Kasım 1999'da meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenleri andı. Saadet Partisi, sosyal medya hesaplarından paylaşılan mesajda, "Aradan geçen 21 yıla rağmen acısını hâlâ yüreğimizde hissettiğimiz #12Kasım1999 Düzce Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ülkemizde bir daha böyle acıların yaşanmamasını ve olası depremlere karşı gerekli tedbirlerin acilen alınmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
Aradan geçen 21 yıla rağmen acısını hâlâ yüreğimizde hissettiğimiz #12Kasım1999 Düzce Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ülkemizde bir daha böyle acıların yaşanmamasını ve olası depremlere karşı gerekli tedbirlerin acilen alınmasını temenni ediyoruz. pic. twitter.com/vRr4pVyIWt
— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) November 12, 2020
12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde Kaynaşlı ilçesinde yakınlarını kaybedenlerin acıları, hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Depremde hayatını kaybedenler, şehitlikteki kabirleri başında anıldı.
Aradan geçen 21 yıla rağmen acısını hâlâ yüreğimizde hissettiğimiz #12Kasım1999 Düzce Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ülkemizde bir daha böyle acıların yaşanmamasını ve olası depremlere karşı gerekli tedbirlerin acilen alınmasını temenni ediyoruz. pic. twitter.com/vRr4pVyIWt — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) November 12, 2020 pushfn('ads');
Aradan geçen 21 yıla rağmen acısını hâlâ yüreğimizde hissettiğimiz #12Kasım1999 Düzce Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ülkemizde bir daha böyle acıların yaşanmamasını ve olası depremlere karşı gerekli tedbirlerin acilen alınmasını temenni ediyoruz. pic. twitter.com/vRr4pVyIWt
— Saadet Partisi (@SaadetPartisi) November 12, 2020
12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde Kaynaşlı ilçesinde yakınlarını kaybedenlerin acıları, hala ilk günkü tazeliğini koruyor. Depremde hayatını kaybedenler, şehitlikteki kabirleri başında anıldı.
Aradan geçen 21 yıla rağmen acısını hâlâ yüreğimizde hissettiğimiz #12Kasım1999 Düzce Depremi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor; ülkemizde bir daha böyle acıların yaşanmamasını ve olası depremlere karşı gerekli tedbirlerin acilen alınmasını temenni ediyoruz. pic. twitter.com/vRr4pVyIWt — Saadet Partisi (@SaadetPartisi) November 12, 2020 pushfn('ads');
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