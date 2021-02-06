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Saadet Partisi çığda hayatını kaybeden Kurt’un kabrini ziyaret etti
Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, Bahçesaray’da meydana gelen çığ felaketinde hayatını kaybeden Saadet Partisi İpekyolu İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt’un kabrini ziyaret etti.
GÜNDEM 06.02.2021, 10:43
Bahçesaray yolunda, geçen sene 4 ve 5 Şubat'ta meydana gelen, 42 kişinin hayatını kaybettiği, 84 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı çığ faciasında hayatını kaybeden Saadet Partisi İpekyolu İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt, mezarı başında anıldı. Saadet Partisi Van İl Başkanı Özay İlhan, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Kurt’un kabrini ziyaret ederek, dua etti. Çığ felaketinde hayatını kaybedenler için hatimlerin okunduğu ziyarette konuşan İlhan, "Çığ felaketinde hayatını kaybeden 42 vatandaşımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Bir daha bu tür acıların yaşanmaması adına çığ riski olan bölgelerde riski azaltacak tedbirler alınması ve tünel yapılması konusunda yetkililere harekete geçmeye davet ediyoruz." dedi.
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