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Saadet Partisi Bursa teşkilatının acı günü: Taşkın ve Kaya vefat etti
Saadet Partisi Bursa teşkilatlarından İsmail Hakkı Taşkın ve Mürsel Kaya koronavirüs nedeniyle ahirete irtihal etti.
GÜNDEM 04.12.2020, 13:03
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Saadet Partisi Bursa İl Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Taşkın ve Kestel İlçe Başkanı Mürsel Kaya koronavirüs nedeniyle tedavi gördükleri hastanede Hakk’ın rahmetine kavuştu. Saadet Partisi Bursa İl Başkanlığı tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, “İl Yönetim Kurulu Üyemiz İsmail Hakkı Taşkın ve Kestel İlçe Başkanımız Mürsel Kaya, Covid19 nedeniyle vefat etmiştir. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kıymetli ailesi olmak üzere yakınlarına ve teşkilatımıza sabr-ı cemil niyaz ederiz.” ifadelerine yer verildi. Millî Gazete ailesi olarak merhumlara Allah’tan rahmet diler, ailesi başta olmak üzere Millî Görüş camiasına sabr-ı cemil niyaz ederiz.
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