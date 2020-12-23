Saadet Partili Saydam: Vatandaşın güvenini boşa çıkardılar

Saadet Partisi Meram 6. Olağan Kongresi, Saadet Partisi Konya İl Başkanlığı binasında gerçekleştirdi. Tek liste ile gidilen seçimde Mutlu Öcal yeniden başkan seçildi. Kongrede konuşan Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam, “Ekonomik krizlerle beraber 18 yıl evvel iş başına gelen mevcut iktidar, artık muktedir değil. Vatandaş, bu arkadaşlara inanıp güvendi. Bu güven boşa çıktı. Bugün onlarca üniversite açıldı lakin mezun olan gençlerimiz işsiz.” dedi

Kongreye Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam, il başkan yardımcıları ve çok sayıda parti delegesi katıldı.



Kongrede konuşan Saadet Partisi Konya İl Başkanı Hüseyin Saydam, pandemi dolayısıyla kongrelerinin coşkulu yapılamadığını ancak teşkilattaki heyecanın her zaman diri olduğunu söyledi.

Bugün Türkiye'de siyasi olarak yeni bir soluğa ihtiyaç duyulduğunu aktaran Saydam, “18 yıldır ülke başındaki iktidar, faiz ve borçlarla boğuşuyor. Ekonomik krizlerle beraber 18 yıl evvel iş başına gelen mevcut iktidar, artık muktedir değil. Vatandaş, bu arkadaşlara inanıp güvendi. Bu güven boşa çıktı. Eskiden emekli maaşları problemdi, şimdi insanlar emekli olamıyorlar. Eskiden memur maaşları problemdi şimdi insanlar atanamıyor. Bugün onlarca üniversite açıldı lakin mezun olan gençlerimiz işsiz. Tüm bu sorunların artık çözülmesi gerekir. Bu sorunların çözüm önerilerini de Saadet Partisi olarak biz sunuyoruz. Ülkemizde sürekli bir yoksulluk var. Konya Büyükşehir Belediyesi 138 bin aileye yardım yapıldığını duyurdu. Bu, ortalama 550 bin kişi ediyor. Ekonomik olarak halimiz bu. Esnaf bugünlerde yapılandırmaya gidiyor. Esnaf, borçlarını ödeyemiyor. Oysa bizim ülke olarak sadece faize ödediğimiz borç, tüm vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılar. Eğitimle alakalı sorunlar da her geçen gün artıyor. Öğretmenlerimiz ve emniyet mensuplarımız itibarsızlaştırılıyor. İşte tüm bu sorunlara Saadet Partisi olarak çözümler üretiyoruz. Kongremiz bunun için büyük bir adım. Kongremizin hayırlara vesile olmasını Allah’tan niyaz ederken, korona virüs illeti nedenli yaşamını yitiren teşkilat mensuplarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.” diye konuştu.



Saadet Partisi Meram İlçe Başkanı Mutlu Öcal ise şunları söyledi:

“Seçilmişler yaşar, garibanlar ölür. Bu projeden önce bir ilköğretim çocuğunun yarım saat günde ekrana bakmasına izin verilmeli denilen, geldiğimiz noktada günde en az 5-6 saat radyasyona maruz kalan çocuklarımız. Ekonomik sıkıntılarla yaşamaya çalışırken bir de salgın sonucu işinden olan işçilerimiz, dükkânı kapatılan esnafımız, evinden çıkamayan emeklilerimiz ekonomik sıkıntılar yanında en büyük psikolojik sorunlarla karşı karşıyadır. Fiziksel aktivite kampanyaları düzenlenen ve sürekli hareket etmeleri istenilen yaşlılarımız, yapılan araştırmalarda en verimli çağlarında 60-70 yaşlarında evlerine, şehirlerde TOKİ’lere hapsedilen yaşlılarımız... Bu şartlarda hayat eve sığar mı? Bunun adına yaşamak denilirse, evet hayat eve sığar elbette. Tabiattan, insanlardan, hayvanlardan kopuk bir yaşam.”



