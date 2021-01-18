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Saadet Partili Mustafa Kaya: Joe Biden da Trump’tan farklı olmayacak

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, Amerika'da başkanlık seçimleri başta olmak üzere Türkiye'nin dış politikada takınması gereken tavırlara ilişkin partisinin görüşlerini paylaştı.

GÜNDEM 18.01.2021, 13:37
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Saadet Partili Mustafa Kaya: Joe Biden da Trump’tan farklı olmayacak
Dış İlişkilerden Sorumlu Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında dış politika konularında değerlendirmelerde bulundu.
Saadet Partisi’nin dış politika önerileri de paylaşan Kaya, resmi olarak 20 Ocak’ta görevi devralacak yeni ABD Başkanı Joe Biden ile ilgili, “Joe Biden da aslında Trump’tan farklı olmayacak. Tek fark Türkiye’yi köşeye sıkıştırma girişimleri kurumlar üzerinden yürüyecek. Şayet Türkiye bu yeni dönemde doğru adımları atamazsa ABD ile yaşanan birçok kriz alanı varlığını üzerine ekleyerek devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Amerika’daki başkanlık seçimlerini Türkiye ve Trump arasında ilişkileri değerlendiren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, “Amerika bu seçim döneminden gerekli dersleri çıkaramazsa, bu durum ABD için hiç de iyi sonuçlar doğurmayacaktır. 2016 8 Kasım’da yapılan seçimlerle iş başına gelen Donald Trump’lı yıllar hem Türkiye-ABD ilişkileri açısından hem de ABD’nin dünyadaki konumu ile ilgili önemli sonuçlar doğurdu. En başta ifade etmek gerekir ki Türkiye-ABD ilişkileri salt kişisel yakınlıklar üzerinden yürüdü ve kayıp yıllar olarak tarihe geçti. İktidar yetkilileri ile Trump arasındaki bu yakınlık Türkiye’ye bir katkı sağlamadığı gibi hem bölgesel açıdan hem de ülke olarak telafi edilmesi çok zor sonuçlara sebep oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

“Türkiye bir an önce bireysel yaklaşımları bir kenara bırakıp kurumsal aklını öne çıkaran, bunu destekleyen, güçlendiren bir yol haritasını hayata geçirmelidir.” diyen Kaya, şunları söyledi:

S-400’ler Türkiye’nin hava sahasının güvenliği açısından hayati önemdedir. Bu konuda kesinlikle geri adım atılmamalıdır. Buradan Rusya ile tek taraflı bağımlılık içine de girilmemelidir. Suriye Türkiye için en büyük güvenlik tehdidi olmaya devam etmektedir.

Biden’ın Suriye politikasını Afrika ve Ortadoğu sorumlusu olması beklenen Brett McGurk yürütecektir. McGurk YPG’yi silahlandıran isimdir. Bu da Amerika’nın Suriye’nin toprak bütünlüğünü ortadan kaldırmayı hedeflediğinin delilidir. ABD’nin Fırat’ın doğusundaki PYD/YPG’ye alan açma çalışmaları titizlikle devam etmektedir. Türkiye ABD’nin Suriye planlarını boşa çıkaracak diplomatik açılımlar yapmalı, bölge ülkeleri ile sorunlarını bir an önce gidermelidir.

Malum olduğu üzere Türkiye’yi S-400 alımına iten şartlar, Suriye’de yaşananlarla birlikte ortaya çıkan güvenlik tehditleri sonucunda oluşmuştur. Bu anlamda Suriye’de olanları yok saymak ölümcül sonuçlar doğurabilecektir.  Trump Rusya ile yakındı. Biden’ın ise Çin ile yakın duracağı görülüyor. Türkiye ABD, Rusya ve Çin arasında yaşanan çıkar çatışmalarına taraf olmadan kendi hinterlandı ile ilişkilerini tamir eden bir yol haritasını hayata geçirmelidir.”

Türkiye’nin sadece bölge ülkeleriyle değil aynı zamanda bazı Avrupa ülkeleri ile de sorunlarını ortadan kaldırmayı hedeflemesi gerektiğinin altını çizen Kaya, “Türkiye yalnızlaştıkça küresel güçlerin daha kolay yaptırımlarına maruz kalmaktadır. Türkiye herkesle konuşmayı başarmalıdır ama hiç kimseye tek taraflı bağımlılık yanlışı içine düşmemelidir. Bu da kurumsal açıdan ilişkilerin geliştirilmesine bağlıdır.” dedi.

Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Ayrıca iktidara bir kere daha uyarıda bulunmak istiyorum. Sizin gibi düşünmeyen ama fikri olanların seslerine kulak verin. Her şeyi bizi biliriz yanlışından kurtulun. Bu ülke hepimizin. Dış politika popülizm kaldırmaz. Bugün sorumluluk sizde yarın bir başkasına geçebilir. Ancak ülkemizin menfaatleri ortak derdimiz olmalıdır. Bunlara zarar verecek yaklaşımları terk edin.”
“Türkiye dış politikasını iç politikaya malzeme yapmamalıdır. Kamplaşma dilini terk etmelidir. -    S-400’ler Türkiye’nin hava sahasının güvenliği açısından hayati önemdedir. Bu konuda kesinlikle geri adım atılmamalıdır. Buradan Rusya ile tek taraflı bağımlılık içine de girilmemelidir.
“ABD Soğuk Savaş döneminin ardından 1991 Körfez Krizi’nden başlamak üzere, 1 Mart Tezkeresi sürecinde, Irak’ın işgalinde, Arap Baharı ile birlikte özellikle Suriye ve Libya’da, 15 Temmuz darbe girişiminde, Doğu Akdeniz’de, Filistin meselesinde yani Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren birçok alanda hep Türkiye’nin elini zayıflatmıştır. Bunun adına stratejik müttefiklik denemeyeceği çok açıktır. Türkiye ABD ile ilişkilerinde hep taviz veren, zarar gören konumuna itilmiştir. Bu basın açıklaması vesilesiyle buradan iktidara seslenmek istiyorum. Daha geriye gitmeden söyleyelim. Obama dönemleri kayıp hanemize yazıldı. Trump dönemi yukarıda ifade ettiğimiz gibi kayıplarla dolu geçti. Şimdi 20 Ocak’ta Joe Biden’lı dönem başlayacak. ABD’nin bölgemizdeki öteden beri gelen ayrıştırıcı, etnik ve mezhepsel temelli planlarıyla önümüzdeki 4 yılı daha kaybetmemek için bir şeyler yapılmalıdır. Bölgemizde haritaların yeniden çizilmesini engelleyecek adımlar atılmalıdır. Özellikle bu dönem bölgesel açıdan değişikliklere gebedir. Gün kurtarmaya çalışılmamalıdır. Yarın için hesaplar yapılmalıdır. Kişisel değil kurumsal diplomasi ile hareket edilmelidir.
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