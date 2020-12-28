Son Dakika
Saadet Partili Karaduman'dan Roboski mesajı: Devletin önceliğidir
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Roboski olayının 9. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.
GÜNDEM 28.12.2020, 17:37
1
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, 28 Aralık 2011 gecesi, Şırnak'ın Uludere ( Roboski) ilçesinde 34 kişinin hayatını kaybettiği Roboski olayının 9. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Abdulkadir Karaduman, sosyal medya platformu Twitter hesabından, “Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde yitirdiğimiz insanlarımızın acısı hala yüreğimizde. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu elim hadisenin sorumlularının bulunması devletimizin ve tüm toplumsal kesimlerin öncelikli vazifelerindendir.” ifadelerini kullandı.Karamollaoğlu'ndan Roboski mesajı: Hâlâ tüm yönleriyle aydınlatılmadı
Şırnak'ın Uludere (Roboski) ilçesine bağlı Gülyazı ve Ortasu Köyü sakinlerinden Irak'a giden bir grup 28 Aralık 2011 gecesi, PKK'lı zannedilerek F-16 savaş uçakları ile vurulmuş, 17'si çocuk 34 kişi hayatını kaybetmişti. Gruptan sadece Servet Encü sağ kurtulabilmişti.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde yitirdiğimiz insanlarımızın acısı hala yüreğimizde. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.Bu elim hadisenin sorumlularının bulunması devletimizin ve tüm toplumsal kesimlerin öncelikli vazifelerindendir.
— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) December 28, 2020
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde yitirdiğimiz insanlarımızın acısı hala yüreğimizde. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.Bu elim hadisenin sorumlularının bulunması devletimizin ve tüm toplumsal kesimlerin öncelikli vazifelerindendir. — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) December 28, 2020
Abdulkadir Karaduman, sosyal medya platformu Twitter hesabından, “Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde yitirdiğimiz insanlarımızın acısı hala yüreğimizde. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu elim hadisenin sorumlularının bulunması devletimizin ve tüm toplumsal kesimlerin öncelikli vazifelerindendir.” ifadelerini kullandı.Karamollaoğlu'ndan Roboski mesajı: Hâlâ tüm yönleriyle aydınlatılmadı
Şırnak'ın Uludere (Roboski) ilçesine bağlı Gülyazı ve Ortasu Köyü sakinlerinden Irak'a giden bir grup 28 Aralık 2011 gecesi, PKK'lı zannedilerek F-16 savaş uçakları ile vurulmuş, 17'si çocuk 34 kişi hayatını kaybetmişti. Gruptan sadece Servet Encü sağ kurtulabilmişti.
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde yitirdiğimiz insanlarımızın acısı hala yüreğimizde. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.Bu elim hadisenin sorumlularının bulunması devletimizin ve tüm toplumsal kesimlerin öncelikli vazifelerindendir.
— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) December 28, 2020
Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde yitirdiğimiz insanlarımızın acısı hala yüreğimizde. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.Bu elim hadisenin sorumlularının bulunması devletimizin ve tüm toplumsal kesimlerin öncelikli vazifelerindendir. — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) December 28, 2020
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 28 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|14
|29
|2. Alanyaspor
|15
|27
|3. Gaziantep FK
|14
|27
|4. Fenerbahçe
|14
|26
|5. Beşiktaş
|13
|25
|6. Karagümrük
|14
|21
|7. Hatayspor
|13
|21
|8. Malatyaspor
|14
|20
|9. Trabzonspor
|15
|20
|10. Konyaspor
|14
|19
|11. Göztepe
|15
|19
|12. Rizespor
|14
|19
|13. Kasımpaşa
|15
|19
|14. Sivasspor
|13
|17
|15. Antalyaspor
|14
|17
|16. Başakşehir
|14
|16
|17. Gençlerbirliği
|14
|15
|18. Ankaragücü
|14
|12
|19. Denizlispor
|14
|12
|20. Erzurumspor
|15
|12
|21. Kayserispor
|14
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|16
|32
|2. Tuzlaspor
|15
|30
|3. Samsunspor
|16
|30
|4. Altay
|15
|29
|5. Adana Demirspor
|15
|28
|6. Ankara Keçiörengücü
|16
|28
|7. Altınordu
|16
|27
|8. İstanbulspor
|14
|25
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|16
|21
|11. Menemen Belediyespor
|16
|19
|12. Ümraniye
|16
|17
|13. Balıkesirspor
|15
|15
|14. Boluspor
|15
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|15
|13
|16. Adanaspor
|13
|12
|17. Ankaraspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|15
|32
|2. Everton
|15
|29
|3. Leicester City
|15
|28
|4. M. United
|14
|27
|5. Tottenham
|15
|26
|6. Man City
|14
|26
|7. Aston Villa
|13
|25
|8. Chelsea
|15
|25
|9. Southampton
|15
|25
|10. West Ham
|15
|22
|11. Wolverhampton
|15
|21
|12. Leeds United
|15
|20
|13. Newcastle
|14
|18
|14. Crystal Palace
|15
|18
|15. Arsenal
|15
|17
|16. Brighton
|15
|13
|17. Burnley
|14
|13
|18. Fulham
|15
|11
|19. West Bromwich
|15
|8
|20. Sheffield United
|15
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|13
|32
|2. Real Madrid
|15
|32
|3. Real Sociedad
|16
|26
|4. Villarreal
|15
|26
|5. Barcelona
|14
|24
|6. Sevilla
|13
|23
|7. Granada
|14
|21
|8. Celta de Vigo
|15
|20
|9. Real Betis
|15
|19
|10. Athletic Bilbao
|15
|18
|11. Cádiz
|15
|18
|12. Getafe
|14
|17
|13. Deportivo Alaves
|15
|17
|14. Valencia
|15
|15
|15. Levante
|14
|15
|16. Elche
|13
|15
|17. Eibar
|15
|15
|18. Real Valladolid
|15
|14
|19. Osasuna
|14
|12
|20. Huesca
|15
|12
Sayfalar Tümü