Saadet Partili Karaduman'dan Roboski mesajı: Devletin önceliğidir

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, 28 Aralık 2011 gecesi, Şırnak'ın Uludere ( Roboski) ilçesinde 34 kişinin hayatını kaybettiği Roboski olayının 9. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.

Abdulkadir Karaduman, sosyal medya platformu Twitter hesabından, “Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde yitirdiğimiz insanlarımızın acısı hala yüreğimizde. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu elim hadisenin sorumlularının bulunması devletimizin ve tüm toplumsal kesimlerin öncelikli vazifelerindendir.” ifadelerini kullandı.Karamollaoğlu'ndan Roboski mesajı: Hâlâ tüm yönleriyle aydınlatılmadı

Şırnak'ın Uludere (Roboski) ilçesine bağlı Gülyazı ve Ortasu Köyü sakinlerinden Irak'a giden bir grup 28 Aralık 2011 gecesi, PKK'lı zannedilerek F-16 savaş uçakları ile vurulmuş, 17'si çocuk 34 kişi hayatını kaybetmişti. Gruptan sadece Servet Encü sağ kurtulabilmişti.

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde yitirdiğimiz insanlarımızın acısı hala yüreğimizde. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.Bu elim hadisenin sorumlularının bulunması devletimizin ve tüm toplumsal kesimlerin öncelikli vazifelerindendir.

— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) December 28, 2020



Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde yitirdiğimiz insanlarımızın acısı hala yüreğimizde. Kaybettiğimiz vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum.Bu elim hadisenin sorumlularının bulunması devletimizin ve tüm toplumsal kesimlerin öncelikli vazifelerindendir. — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) December 28, 2020

