Saadet Partili Karaduman'dan Refah Partisi açıklaması

Türkiye siyasi hayatına damgasını vuran ve ülkemizin doksanlardaki umudu olan Refah Partisi’nin kapatılmasının üzerinden 23 yıl geçti. Refah Partisi daha önce iki partisi kapatılan Millî Görüş Hareketi’nin 3. partisi olarak 19 Temmuz 1983’te kurulmuştu. Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, Refah Partisi'nin kapatılışının yıl dönümünde sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Abdulkadir Karaduman, "16 Ocak 1998'de tarihimize kara bir leke sürülmüş ve Refah Partisi kapatılmıştır. Beş kere tabela değiştirdik ancak milletimize hizmete hiç ara vermedik! Bugün Saadet Partisi olarak milletimizin vicdanı olmaya, Adil ve Yaşanabilir Türkiye için mücadele etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

16 Ocak 1998'de tarihimize kara bir leke sürülmüş ve Refah Partisi kapatılmıştır. Beş kere tabela değiştirdik ancak milletimize hizmete hiç ara vermedik!Bugün Saadet Partisi olarak milletimizin vicdanı olmaya, Adil ve Yaşanabilir Türkiye için mücadele etmeye devam ediyoruz!

— Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) January 16, 2021

Refah Partisi döneminde Türkiye’nin çehresi değişmişti

16 Ocak 1998'de tarihimize kara bir leke sürülmüş ve Refah Partisi kapatılmıştır. Beş kere tabela değiştirdik ancak milletimize hizmete hiç ara vermedik!Bugün Saadet Partisi olarak milletimizin vicdanı olmaya, Adil ve Yaşanabilir Türkiye için mücadele etmeye devam ediyoruz! pushfn('ads'); — Abdulkadir KARADUMAN (@akadirkaraduman) January 16, 2021

