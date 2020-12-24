Saadet Partili Karaduman, SMA hastası bebekleri Meclis'e taşıdı

SMA hastası bebekler ve ailelerine destek sağlanması ve Millet Bahçeleri Projeleri hakkında 23.12.2020 tarihli soru önergeleridir.

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, SMA hastası bebeklerin tedavi masraflarının devlet tarafından karşılanması için yasal düzenleme çağrısında bulundu.

Karaduman, TBMM Başkanlığı’na Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cevaplaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

Karaduman önergede, “SMA hastası bebekler ve çocuklar acil desteğe ihtiyaç duymaktadır. Çok nadir görülen bu hastalık ölümcül olmakla birlikte tedavi maliyetleri fazladır. SMA hastası çocukların tedavileri için gereken koşullar devlet tarafından hazırlanmalıdır. Tedavi masraflarını karşılamaya gücü yetmeyen aileleri tespit etmek kolaylıkla mümkündür. Bu konuda yasal bir düzenleme yapılarak bu hastalığa yakalanmış ve maddi imkânlardan yoksun olan ailelere devlet desteği sağlanmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Abdulkadir Karaduman, Bakan Koca’dan 5 sorunun cevabını istedi:

1. Ülkemizde Bakanlığınızca tespit edilen toplam SMA hastası bebek sayısı kaçtır?2. Bu hastalığın ülkemizde de tedavi edilebilmesi için Bakanlığınızın sürdürdüğü bir çalışma bulunmakta mıdır? 3. Tedavi masraflarını karşılayamayan ailelerin desteklenmesi amacıyla Bakanlığınızca yapılması planlanan yeni bir düzenleme var mıdır? 4. SMA hastası olup da Bakanlığınız nezdinde devlet desteği ile tedavisi yapılan hasta bebek olmuş mudur? Bu kapsamda desteklenen aile sayısı kaçtır? 5. SMA hastası bebekler ve aileleri için çok büyük, devlet için hayli küçük olan bu desteğin sağlanması için gerekli adımlar neden atılmamaktadır?

