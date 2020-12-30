Saadet Partili Kahta Belediyesi'nde asgari ücret belli oldu

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Saadet Partisi Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı, belediye bünyesinde çalışan personellerin en düşük maaşını açıkladı.

İşte Turanlı'nın paylaşımı:

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Belediyemizde çalışan personeller için en düşük net maaş 3205 TL olacaktır. Halkımıza ve çalışanlarımıza duyurulur...

1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Belediyemizde çalışan personeller için en düşük net maaş 3205 TL olacaktır. Halkımıza ve çalışanlarımıza duyurulur...

— İbrahim Yusuf TURANLI (@iyusufturanli) December 30, 2020



1 Ocak 2021 tarihinden itibaren Belediyemizde çalışan personeller için en düşük net maaş 3205 TL olacaktır. Halkımıza ve çalışanlarımıza duyurulur... — İbrahim Yusuf TURANLI (@iyusufturanli) December 30, 2020

