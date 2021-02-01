Saadet Partili iş adamına hain saldırı! PKK saldırıyı üstlendi

İzmir'in Dikili ilçesinde önceki gün İnan'ın sahibi olduğu kuruyemiş fabrikasında yangın çıktı.

Yangın, Saadet Partisi yöneticisi ismin köfte tesisine de sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürürken tesis kullanılamaz hale geldi.

Sabotaj ihtimalleri tartışılırken yangını terör örgütü PKK üstlendi.

PKK’nın yayın organı Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan bildiride örgüte bağlı “HBDH milisleri”nin saldırıyı üstlendiği duyuruldu.

PKK'ya bağlı Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak bilinen terör örgütü, fabrikanın sahibinin Saadet Partili olması nedeniyle bu eylemi yaptığını açıkladı.

Mustafa İnan, 24 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi İzmir Dikili Belediye Başkan adayıydı.



