Son Dakika
Saadet Partili iş adamına hain saldırı! PKK saldırıyı üstlendi
Saadet Partili Mustafa İnan'ın sahibi olduğu kuruyemiş fabrikasında çıkan yangını terör örgütü PKK terör örgütüne bağlı “HBDH milisleri” üstlendi.
GÜNDEM 01.02.2021, 08:59
İzmir'in Dikili ilçesinde önceki gün İnan'ın sahibi olduğu kuruyemiş fabrikasında yangın çıktı.
Yangın, Saadet Partisi yöneticisi ismin köfte tesisine de sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürürken tesis kullanılamaz hale geldi.
Sabotaj ihtimalleri tartışılırken yangını terör örgütü PKK üstlendi.
PKK’nın yayın organı Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan bildiride örgüte bağlı “HBDH milisleri”nin saldırıyı üstlendiği duyuruldu.
PKK'ya bağlı Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak bilinen terör örgütü, fabrikanın sahibinin Saadet Partili olması nedeniyle bu eylemi yaptığını açıkladı.
Mustafa İnan, 24 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi İzmir Dikili Belediye Başkan adayıydı.
Yangın, Saadet Partisi yöneticisi ismin köfte tesisine de sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürürken tesis kullanılamaz hale geldi.
Sabotaj ihtimalleri tartışılırken yangını terör örgütü PKK üstlendi.
PKK’nın yayın organı Fırat Haber Ajansı'nda yayımlanan bildiride örgüte bağlı “HBDH milisleri”nin saldırıyı üstlendiği duyuruldu.
PKK'ya bağlı Halkların Birleşik Devrim Hareketi olarak bilinen terör örgütü, fabrikanın sahibinin Saadet Partili olması nedeniyle bu eylemi yaptığını açıkladı.
Mustafa İnan, 24 Mart 2019 yerel seçimlerinde Saadet Partisi İzmir Dikili Belediye Başkan adayıydı.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 01 Şubat 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|21
|45
|2. Beşiktaş
|21
|44
|3. Galatasaray
|21
|42
|4. Alanyaspor
|21
|37
|5. Trabzonspor
|21
|36
|6. Gaziantep FK
|21
|35
|7. Hatayspor
|21
|35
|8. Karagümrük
|21
|31
|9. Antalyaspor
|21
|29
|10. Malatyaspor
|21
|28
|11. Göztepe
|21
|25
|12. Kasımpaşa
|21
|25
|13. Rizespor
|21
|25
|14. Sivasspor
|21
|24
|15. Başakşehir
|21
|24
|16. Konyaspor
|20
|23
|17. Kayserispor
|21
|22
|18. Erzurumspor
|21
|20
|19. Gençlerbirliği
|21
|19
|20. Ankaragücü
|21
|18
|21. Denizlispor
|21
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|19
|41
|2. İstanbulspor
|18
|37
|3. Samsunspor
|19
|37
|4. Adana Demirspor
|19
|34
|5. Tuzlaspor
|19
|33
|6. Altay
|18
|32
|7. Ankara Keçiörengücü
|19
|31
|8. Altınordu
|19
|31
|9. Bursaspor
|19
|30
|10. Bandırmaspor
|19
|27
|11. Adanaspor
|19
|24
|12. Ümraniye
|19
|21
|13. Boluspor
|19
|19
|14. Akhisar Bld.Spor
|19
|19
|15. Menemen Belediyespor
|19
|19
|16. Balıkesirspor
|19
|16
|17. Ankaraspor
|19
|13
|18. Eskişehirspor
|19
|4
|Takımlar
|O
|P
|1. Man City
|20
|44
|2. M. United
|21
|41
|3. Liverpool
|21
|40
|4. Leicester City
|21
|39
|5. West Ham
|21
|35
|6. Tottenham
|20
|33
|7. Chelsea
|21
|33
|8. Everton
|19
|33
|9. Aston Villa
|19
|32
|10. Arsenal
|21
|31
|11. Southampton
|20
|29
|12. Leeds United
|20
|29
|13. Crystal Palace
|21
|26
|14. Wolverhampton
|21
|23
|15. Newcastle
|21
|22
|16. Burnley
|20
|22
|17. Brighton
|21
|21
|18. Fulham
|20
|14
|19. West Bromwich
|21
|12
|20. Sheffield United
|21
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|19
|50
|2. Barcelona
|20
|40
|3. Real Madrid
|20
|40
|4. Sevilla
|20
|39
|5. Villarreal
|21
|35
|6. Real Sociedad
|21
|32
|7. Granada
|21
|29
|8. Real Betis
|20
|27
|9. Levante
|20
|26
|10. Celta de Vigo
|21
|25
|11. Athletic Bilbao
|20
|24
|12. Getafe
|20
|24
|13. Cádiz
|21
|24
|14. Valencia
|21
|23
|15. Eibar
|21
|20
|16. Real Valladolid
|21
|20
|17. Osasuna
|20
|19
|18. Deportivo Alaves
|21
|19
|19. Elche
|19
|17
|20. Huesca
|21
|16
Sayfalar Tümü