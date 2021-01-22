Saadet Partili Bilgin: MEB'in karar değiştirme hızına yetişemiyoruz

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ersan Bilgin, pandemi döneminde eğitimde yaşanan sıkıntılara dair partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Bilgin, "Daha önce sık sık sınav adı, şekli, müfredat gibi konularda yaptığı değişikliklerden muztarip olduğumuz MEB, pandemi sürecinde de bizi hiç şaşırtmadı." dedi.



Bugün öğrencilerin karne aldığını hatırlatan Ersan Bilgin, "Öğrencilerimizi ve fedakar öğretmenlerimizi, tebrik ediyorum. Gerek öğrencilerimiz gerek öğretmenlerimiz gerekse velilerimiz gerçekten zor bir süreci geride bıraktı. Gönül isterdi ki tüm öğrenci ve öğretmenlerimiz sınıflarında buluşsunlar ders dönemlerini en verimli şekilde geçirsinler. Fakat içinden geçtiğimiz Covid 19 salgın sürecinde ne yazık ki bu olmadı temennimiz bundan sonraki dönemin daha sağlıklı ve daha huzur dolu bir dönem olması öğretmen ve öğrencilerimizin sınıflarında buluşabilmesidir." değerlendirmesinde bulundu.



Milli Eğitim Bakanlığı'nın pandemi dönemindeki tavrını eleştiren Bilgin, şunları söyledi:



"Önümüzdeki dönemin hazırlıkları yapılıyor mu?" diyen Ersan Bilgin, "Geçen yıl Mart ayında ülkemizde görülen Covid 19 salgının üzerinden, neredeyse 1 yıl geçti. Lakin bu süre zarfı içerisinde iktidar eğitim konusunda tam manası ile sınıfta kaldı. İlk dalgada hazırlıksız yakalanmaktan dolayı, uzaktan eğitimde yaşanan aksaklıkları, bir nebze olsun anlayabiliyoruz ama yaz ayını geride bırakıp yeni döneme başladığımız süreç içerisinde ortaya çıkan karmaşayı anlamak mümkün değil. Yazın 4 ay boyunca, pandemi şartlarına uygun eğitim-öğretim yılı hazırlıklarının yapılmaması, internet, televizyon, tablet ve bilgisayarı olmayan ailelere alt yapı imkanı sağlanmaması iş bilmezlik örneğidir." ifadelerini kullandı.



Ersan Bilgin, şunları kaydetti:



İktidardan somut adımlar atmasını beklediklerini söyleyen Saadet Partili Bilgin, partisinin çözüm önerilerini sıraladı:





"Daha önce sık sık sınav adı, şekli, müfredat gibi konularda yaptığı değişikliklerden muztarip olduğumuz MEB, pandemi sürecinde de bizi hiç şaşırtmadı. Altını çizerek ifade ediyorum bu iktidarın 7. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dönemi de diğer 6’sından hiç farklı olmadı. Bir karar alınıyor 10 gün geçmeden tam aksi bir karar daha alınıyor. Bunu hep yaşadık, yaşıyoruz. Somut bir örnek vermek gerekirse 20 Kasım öncesinde okullarda yazılı sınav yapıldı bazı sınıflarda, 8. Sınıf ve 12. Sınıf gibi yüz yüze eğitim yapan sınıflar yazılı sınav oldu, sonra yazılı sınav için diğer sınıflarda okul idaresi planlama yaptı ama o sınavlar yapılmadı, yapılan diğer yazılı sınavlar da iptal edildi. Bu bile pandeminin oluşturmuş olduğu kafa karışıklığına bir örnektir."

"Ziya Selçuk, okulların Şubat’ta açılacağını ifade ediyor. Bu durum veya Allah muhafaza aksi bir durum için hazırlıklar yapılıyor mu? Okullar tekrar açılmazsa öğrencilerin mağdur edilmemesi için, ne gibi tedbirler alınıyor? Misal Sn. Cumhurbaşkanı yarım milyon tablet dağıtacağını belirtmişti, bu tabletler dağıtıldı mı veya dağıtılacak mı? Bu tabletler hangi kriterler esas alınarak dağıtılıyor?

Bu süreçte öğretmenler çok zor durumda bırakıldı, neredeyse tüm sorumluluk, öğretmenlerimizin üzerinde idi. Tuşlu telefon kullanan bir aileye, öğretmen ne diyecek? İmkânı olduğu halde, arada sırada derse giren öğrenciye, öğretmen hangi notu verdi? Eksiksiz girip, derse tam katılım sağlayan öğrencilerin, diğerlerinden farkı nasıl ayırt edilecek?

“Öğretmenim derse giremeyeceğim özür dilerim kotam bitiyor maalesef” diyen öğrencisine, bir öğretmen nasıl cevap verecek? İnternet kullanım ücretleri konusunda ilgili şirketlerle gröüşüp niçin bir düzenleme yapılmıyor, indirim uygulanmıyor? Komşunun internetinden utana sıkıla isteyerek, çocuğunun derse katılmasını sağlamaya çalışan aileler, böyle daha ne kadar, devam edebilecek? “Bilgisayar bozuldu, tamir ettiremiyoruz yenisi de çok pahalı, babam da bu süreçte işten çıkartıldı” cümlesini öğrencisinden, duyan ve boğazı düğümlenen öğretmenlerimiz, ne yapacak, nasıl hareket edecek?"

"İkinci dönem için, olası bir uzaktan eğitim dönemine için şimdiden hazırlıklar yapılmalıdır.

Pandemi şartları devam ederse, seyreltilmiş sınıf ve hafifletilmiş müfredat uygulanmalıdır. Sınav öğrencileri yani 8. Sınıf ve 12. Sınıf dışındaki sınıfların müfredatını azaltıp müfredatın kalan kısmı önümüzdeki sene pandemi etkisi bitince yapılmalıdır.

İlkokul 1. ve 2. Sınıflar, gerekli tedbirlere uyularak, mutlaka okula dönmeli, yazı yazabilmek için motor sinir ve küçük el kaslarının zamanında gelişmesi sağlanmalıdır. Özel okulların, servisçilerin, kırtasiye esnafının, yaşamış olduğu problemler çözülmelidir. Devlet nakdi destek başta olmak üzere, gerekli destekleri sağlamalıdır.

Her şeyden önce, Milli Görüş’ün ortaya koymuş olduğu, önce ahlak ve maneviyat temeline dayalı, maddi vemanevi gelişimi temin edecek eğitim anlayışı hakim kılınmalıdır."

