Saadet Partili belediyeden ihtiyaç sahibi ailelere ziyaret

Kahta Belediye Başkanı İbrahim Yusuf Turanlı’nın il dışına olmasından dolayı ziyaretlere devam eden Kahta Belediyesi Personel Müdürü Zeynel Abidin Turanlı’ya belediye personelleri eşlik etti.

Yapılan ziyaretler kapsamında Karşıyaka Mahallesinde oturan engelli Ahmet Gündüz (19) ve kanser tedavisi gören Kerem Gündüz (16) kardeşler ziyaret edildi. Çocuklarının yakalandığı amansız hastalıklarla hayat mücadelesi veren Anne Yıldız Gündüz, hayırseverlerden uzanacak yardım elini beklediğini söyledi. Yıldız Gündüz, “Eşim işsiz olduğunu ve maddi sıkıntılar yaşıyoruz. Doğuştan Engelli olan 19 Yaşında Ahmet ve 1 yıl önce Hodgkin Lenfoma kanserine yakalanan 16 yaşındaki oğlum Kerem’ i sürekli tedavi için hastaneye götürüyoruz. Maddi sıkıntılar nedeniyle çocuklarımın tedavisi zor oluyor. Hayırsever iş adamlarından yardım bekliyoruz. Kendi imkanları dahilinde bize destek çıkan başta Belediye Başkanımız İbrahim Yusuf Turanlı’ya, ziyaretimize gelen Zeynel Turanlı ve Bahar ışık’a teşekkür ederim Allah razı olsun” dedi.

Hayırsever insanlara çağrıda bulanan Belediye Personel müdürü Zeynel Abidin Turanlı, “Gündüz ailesinin çocuklarının hastalığından dolayı gerçekten zor durumdadır. Belediyenin imkanları dahilinde destek çıkacağız. Ama hayırsever işadamlarından destek vermelerini bekliyoruz” diye konuştu.

