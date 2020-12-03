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Saadet lideri Karamollaoğlu: "RTÜK tarafsızlığını yitirmiştir"
CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır Türk ordusuna yönelik cümleler sarf etmesinin ardından RTÜK Habertürk TV'ye ceza verdi. Saadet lideri Karamollaoğlu, "RTÜK tarafsızlığını yitirmiştir" dedi.
GÜNDEM 03.12.2020, 21:38
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Habertürk TV'de yayımlanan Gerçek Fikrin Ne? adlı programda CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır Türk ordusuna yönelik cümleler sarf etmişti. Başarır'ın Türk ordusuna yönelik ifadelerinden sonra Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun ( RTÜK), Habertürk TV'ye 5 kez program durdurma ve idari para cezası verdi. RTÜK tarafından verilen ağır cezaya Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'ndan tepki geldi. Karamollaoğlu, "Türkiye’de basın ve yayın özgürlüğüne vurulan ağır bir darbedir" dedi.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Habertürk TV kanalına verilen ceza, Türkiye’de basın ve yayın özgürlüğüne vurulan ağır bir darbedir. Bu kararla RTÜK, tarafsızlığını ve güvenilirliğini yitirdiğini tescillemiş gözükmektedir. Bu yaklaşım, aslında televizyonlarda yayınlanan bütün tartışma programlarını tehdit eder bir mahiyet taşımaktadır. Bundan dolayı bu haksız kararı kınıyor ve adli mercilerin kararın uygulanmasına engel olacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.
Habertürk TV kanalına verilen ceza, Türkiye’de basın ve yayın özgürlüğüne vurulan ağır bir darbedir. Bu kararla RTÜK, tarafsızlığını ve güvenilirliğini yitirdiğini tescillemiş gözükmektedir.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 3, 2020
Habertürk TV kanalına verilen ceza, Türkiye’de basın ve yayın özgürlüğüne vurulan ağır bir darbedir. Bu kararla RTÜK, tarafsızlığını ve güvenilirliğini yitirdiğini tescillemiş gözükmektedir. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 3, 2020
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Habertürk TV kanalına verilen ceza, Türkiye’de basın ve yayın özgürlüğüne vurulan ağır bir darbedir. Bu kararla RTÜK, tarafsızlığını ve güvenilirliğini yitirdiğini tescillemiş gözükmektedir. Bu yaklaşım, aslında televizyonlarda yayınlanan bütün tartışma programlarını tehdit eder bir mahiyet taşımaktadır. Bundan dolayı bu haksız kararı kınıyor ve adli mercilerin kararın uygulanmasına engel olacağını ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.
Habertürk TV kanalına verilen ceza, Türkiye’de basın ve yayın özgürlüğüne vurulan ağır bir darbedir. Bu kararla RTÜK, tarafsızlığını ve güvenilirliğini yitirdiğini tescillemiş gözükmektedir.
— Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 3, 2020
Habertürk TV kanalına verilen ceza, Türkiye’de basın ve yayın özgürlüğüne vurulan ağır bir darbedir. Bu kararla RTÜK, tarafsızlığını ve güvenilirliğini yitirdiğini tescillemiş gözükmektedir. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) December 3, 2020
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