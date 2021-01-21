Saadet İnegöl hayat pahalılığına ilginç bir video ile dikkat çekti

Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı hayat pahalılığına hazırladığı ilginç bir video ile dikkat çekti. Süt ve yem fiyatlarına göndermede bulunulan videoda şu ifadelere yer verildi:

“Hızlandırılmış İngilizce kursuna hoş geldiniz. Bugün dersimize birbirine benzerliği dolayısıyla çok karıştırılan iki kelimeyi öğreneceğiz. Birincisi chip ikincisi cheap. İlk kelimemiz aşıyla gündeme gelen ve insanları 24 saat takip edecek olan cihazın adı. Diğer kelimemiz ise bir türlü aşılamayan pahalılık dolayısıyla unuttuğumuz kelime cheap yani ucuz. İnsanlara çip takip edeceğimize hayat biraz cheap yani ucuz olsa insanlar hayır dua edip takip etse daha iyi olmaz mı?” Sosyal medyada paylaşılan video ilgi gördü.

