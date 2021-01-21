Saadet İnegöl hayat pahalılığına ilginç bir video ile dikkat çekti
Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı hayat pahalılığını ironik bir video ile eleştirdi.
GÜNDEM 21.01.2021, 17:29
1
Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkanlığı hayat pahalılığına hazırladığı ilginç bir video ile dikkat çekti. Süt ve yem fiyatlarına göndermede bulunulan videoda şu ifadelere yer verildi:
“Hızlandırılmış İngilizce kursuna hoş geldiniz. Bugün dersimize birbirine benzerliği dolayısıyla çok karıştırılan iki kelimeyi öğreneceğiz. Birincisi chip ikincisi cheap. İlk kelimemiz aşıyla gündeme gelen ve insanları 24 saat takip edecek olan cihazın adı. Diğer kelimemiz ise bir türlü aşılamayan pahalılık dolayısıyla unuttuğumuz kelime cheap yani ucuz. İnsanlara çip takip edeceğimize hayat biraz cheap yani ucuz olsa insanlar hayır dua edip takip etse daha iyi olmaz mı?” Sosyal medyada paylaşılan video ilgi gördü.
“Hızlandırılmış İngilizce kursuna hoş geldiniz. Bugün dersimize birbirine benzerliği dolayısıyla çok karıştırılan iki kelimeyi öğreneceğiz. Birincisi chip ikincisi cheap. İlk kelimemiz aşıyla gündeme gelen ve insanları 24 saat takip edecek olan cihazın adı. Diğer kelimemiz ise bir türlü aşılamayan pahalılık dolayısıyla unuttuğumuz kelime cheap yani ucuz. İnsanlara çip takip edeceğimize hayat biraz cheap yani ucuz olsa insanlar hayır dua edip takip etse daha iyi olmaz mı?” Sosyal medyada paylaşılan video ilgi gördü.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 21 Ocak 2021
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|18
|38
|3. Galatasaray
|19
|36
|4. Gaziantep FK
|19
|34
|5. Hatayspor
|19
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Trabzonspor
|19
|30
|8. Karagümrük
|18
|27
|9. Malatyaspor
|19
|27
|10. Göztepe
|19
|25
|11. Antalyaspor
|19
|25
|12. Rizespor
|19
|24
|13. Sivasspor
|18
|23
|14. Başakşehir
|19
|23
|15. Konyaspor
|19
|22
|16. Kasımpaşa
|18
|22
|17. Kayserispor
|19
|19
|18. Gençlerbirliği
|19
|19
|19. Erzurumspor
|19
|16
|20. Ankaragücü
|18
|15
|21. Denizlispor
|19
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|19
|40
|2. Man City
|18
|38
|3. Leicester City
|19
|38
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. West Ham
|19
|32
|8. Chelsea
|19
|29
|9. Southampton
|18
|29
|10. Arsenal
|19
|27
|11. Aston Villa
|16
|26
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|18
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|18
|12
|19. West Bromwich
|19
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|19
|33
|5. Sevilla
|18
|33
|6. Real Sociedad
|19
|30
|7. Granada
|19
|28
|8. Real Betis
|19
|26
|9. Cádiz
|19
|24
|10. Getafe
|18
|23
|11. Celta de Vigo
|19
|23
|12. Levante
|18
|22
|13. Athletic Bilbao
|18
|21
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Real Valladolid
|19
|19
|17. Deportivo Alaves
|19
|18
|18. Elche
|17
|17
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|19
|12
Sayfalar Tümü