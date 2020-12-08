Saadet Avrupa Başkanı Samet Sami Temel'in acı günü

Saadet Partisi Avrupa Başkanı Samet Sami Temel'in kız kardeşi Suzan Hanım tedavi gördüğü hastanede Rahmet-i Rahman'a kavuştu.



Teşkilatlanmadan Sorumlu Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Mahmut Arıkan Twitter hesabından, "Saadet Avrupa Başkanımız, Samet Sami Temel'in kız kardeşleri, tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet, geride kalan yakınlarına sabırlıklar diliyorum. Allah rahmet eylesin cennetinde buluştursun inşaallah." paylaşımında bulundu.



Saadet Avrupa'dan paylaşılan başsağlığı mesajında, "Saadet Avrupa Başkanımız, Samet Sami Temel beyin kız kardeşi, tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, Başkanımıza, yakınlarına ve tüm sevdiklerine baş sağlığı ve sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.



Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Saadet Avrupa Başkanımız, Samet Sami Temel beyin kız kardeşi, tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.

