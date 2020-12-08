Son Dakika
Saadet Avrupa Başkanı Samet Sami Temel'in acı günü
Saadet Partisi Avrupa Başkanı Samet Sami Temel'in kız kardeşi Hakk'ın rahmetine kavuştu.
GÜNDEM 08.12.2020, 14:16
1
Saadet Partisi Avrupa Başkanı Samet Sami Temel'in kız kardeşi Suzan Hanım tedavi gördüğü hastanede Rahmet-i Rahman'a kavuştu.
Teşkilatlanmadan Sorumlu Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Mahmut Arıkan Twitter hesabından, "Saadet Avrupa Başkanımız, Samet Sami Temel'in kız kardeşleri, tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet, geride kalan yakınlarına sabırlıklar diliyorum. Allah rahmet eylesin cennetinde buluştursun inşaallah." paylaşımında bulundu.
Saadet Avrupa'dan paylaşılan başsağlığı mesajında, "Saadet Avrupa Başkanımız, Samet Sami Temel beyin kız kardeşi, tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, Başkanımıza, yakınlarına ve tüm sevdiklerine baş sağlığı ve sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Saadet Avrupa Başkanımız, Samet Sami Temel beyin kız kardeşi, tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.
Teşkilatlanmadan Sorumlu Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Mahmut Arıkan Twitter hesabından, "Saadet Avrupa Başkanımız, Samet Sami Temel'in kız kardeşleri, tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet, geride kalan yakınlarına sabırlıklar diliyorum. Allah rahmet eylesin cennetinde buluştursun inşaallah." paylaşımında bulundu.
Saadet Avrupa'dan paylaşılan başsağlığı mesajında, "Saadet Avrupa Başkanımız, Samet Sami Temel beyin kız kardeşi, tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, Başkanımıza, yakınlarına ve tüm sevdiklerine baş sağlığı ve sabırlar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Saadet Avrupa Başkanımız, Samet Sami Temel beyin kız kardeşi, tedavi gördüğü hastanede Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun." dedi.
28°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Kobani bahaneli kalkışmadan sonra çözüm süreci hakkında ne düşünüyorsunuz?
Namaz Vakti 08 Aralık 2020
|İmsak
|03:20
|Güneş
|05:20
|Öğle
|13:03
|İkindi
|17:03
|Akşam
|20:36
|Yatsı
|22:26
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|10
|23
|2. Galatasaray
|11
|23
|3. Fenerbahçe
|11
|23
|4. Beşiktaş
|10
|19
|5. Karagümrük
|11
|17
|6. Göztepe
|10
|15
|7. Konyaspor
|10
|15
|8. Gaziantep FK
|10
|15
|9. Başakşehir
|11
|15
|10. Kasımpaşa
|11
|15
|11. Malatyaspor
|10
|13
|12. Trabzonspor
|11
|13
|13. Antalyaspor
|11
|13
|14. Rizespor
|10
|12
|15. Hatayspor
|8
|12
|16. Sivasspor
|10
|10
|17. Erzurumspor
|10
|9
|18. Kayserispor
|10
|9
|19. Gençlerbirliği
|10
|8
|20. Denizlispor
|10
|6
|21. Ankaragücü
|9
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankara Keçiörengücü
|12
|24
|2. Altınordu
|12
|23
|3. Adana Demirspor
|11
|21
|4. Tuzlaspor
|11
|21
|5. Samsunspor
|11
|20
|6. Giresunspor
|12
|20
|7. İstanbulspor
|11
|18
|8. Altay
|11
|17
|9. Bursaspor
|12
|14
|10. Balıkesirspor
|11
|14
|11. Menemen Belediyespor
|11
|13
|12. Ümraniye
|12
|13
|13. Akhisar Bld.Spor
|12
|13
|14. Adanaspor
|9
|12
|15. Bandırmaspor
|12
|12
|16. Boluspor
|11
|10
|17. Ankaraspor
|11
|8
|18. Eskişehirspor
|12
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Tottenham
|11
|24
|2. Liverpool
|11
|24
|3. Chelsea
|11
|22
|4. Leicester City
|11
|21
|5. M. United
|10
|19
|6. Man City
|10
|18
|7. West Ham
|11
|17
|8. Southampton
|10
|17
|9. Everton
|11
|17
|10. Wolverhampton
|11
|17
|11. Crystal Palace
|11
|16
|12. Aston Villa
|9
|15
|13. Newcastle
|10
|14
|14. Leeds United
|11
|14
|15. Arsenal
|11
|13
|16. Brighton
|10
|10
|17. Fulham
|11
|7
|18. Burnley
|10
|6
|19. West Bromwich
|11
|6
|20. Sheffield United
|11
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|10
|26
|2. Real Sociedad
|12
|25
|3. Villarreal
|12
|21
|4. Real Madrid
|11
|20
|5. Cádiz
|12
|18
|6. Sevilla
|10
|16
|7. Granada
|11
|15
|8. Real Betis
|12
|15
|9. Barcelona
|10
|14
|10. Elche
|10
|14
|11. Deportivo Alaves
|12
|14
|12. Athletic Bilbao
|11
|13
|13. Eibar
|11
|13
|14. Getafe
|11
|13
|15. Celta de Vigo
|12
|13
|16. Valencia
|11
|12
|17. Levante
|11
|11
|18. Osasuna
|11
|11
|19. Real Valladolid
|12
|10
|20. Huesca
|12
|8
Sayfalar Tümü